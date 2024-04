MOUSE : Mickey rencontre Popeye dans un FPS prometteur se la jouant DOOM

Hier soir, tout un tas de studios indépendants se sont réunis autour de The Triple-i Initiative afin de présenter leurs projets ou mises à jour auprès du public. Parmi eux, nous retrouvons Fumi Games, un studio polonais qui a déjà en projet un certain Galaxi Taxi bien inspiré par Cuphead et qui a donc mis en avant son autre projet baptisé MOUSE. Si nous n'en avions jamais eu connaissance auparavant, sa révélation remonte à mai 2023, voir la vidéo plus bas qui montrait alors un rendu en cours de développement. Une vidéo de gameplay avait quant à elle était mise en ligne en décembre, qui vaut clairement le coup d'œil si la courte bande-annonce ci-dessous diffusée lors de la présentation a retenu votre attention. De plus, PlaySide Publishing a signé un partenariat en février avec le studio pour éditer MOUSE.

Oubliez le Doom Slayer, c'est une souris que nous croirions tout droit sortie de Steamboat Willie avec Mickey que nous incarnerons dans ce FPS tirant son inspiration des cartoons des années 30 et du genre film noir. Ce teaser intitulé Spike-D vient également mettre en avant une autre influence qui parlera aux plus vieux d'entre nous, ce cher marin Popeye, puisqu'en mangeant des épinards, notre personnage gagnera également en force pour combattre à mains nues, sans parler de la reprise exacte de la forme des avant-bras avec le tatouage d'encre marine.

La bande-annonce introduit également deux autres éléments de gameplay, à savoir un grappin permettant de se déplacer rapidement en le fixant à des points prévus à cet effet et l'hélicoptère servant à réduire la vitesse de chute et faciliter le voyage aérien.

MOUSE possède un style visuel unique inspiré du charme de l'animation rubber hose des années 1930, transportant les joueurs dans une époque nostalgique des premiers cartoons. Incarnez un détective privé naviguant dans une ville noire regorgeant de gangs, de membres de la pègre et de personnages du côté obscur. Résolvez une quête de justice dans une ville noire embourbée dans le chaos, la corruption et l'énergie vibrante, en utilisant un arsenal diversifié d'armes, de power-ups et d'explosifs pour contrecarrer la prise de pouvoir par des politiciens corrompus. L'armement enjoué du jeu et l'affichage de santé distinctif, associés aux ennemis se comportant comme des personnages de cartoon, ajoutent une touche légère au gameplay de FPS traditionnel.

Le CEO de Fumi Games Mateusz Michalak a pour l'occasion pris la parole :

MOUSE est extrêmement important pour nous tous ici chez Fumi Games, et nous nous engageons à faire en sorte qu'il soit à la hauteur de toutes les attentes. Notre objectif a toujours été de créer un jeu combinant notre passion pour l'animation et notre passion pour les jeux de tir à la première personne. Nous sommes véritablement engagés à collaborer étroitement avec la communauté de MOUSE pour créer un jeu qui trouve vraiment un écho auprès des joueurs. Nous nous efforcerons de partager plus de détails – autant que possible – à mesure que le développement progresse. Notre partenariat avec PlaySide et notre équipe dévouée et talentueuse travaillent dur pour vous proposer le meilleur jeu de tir cartoon de grand-boomer jamais créé !

Si la bande-annonce indique qu'il est possible de l'ajouter à notre liste de souhaits sur Steam dès à présent, le site officiel précise dans la catégorie plateformes qu'il sortira sortira sur Switch, Xbox et PlayStation. Son lancement est prévu en 2025 et nous avons hâte d'en voir plus ! Des visuels peuvent être admirés en page suivante.

