MAJ My Hero One's Justice 2 : Hawk intégrera le roster en DLC, de premiers visuels avec un scan du Weekly Shonen Jump et une séquence de gameplay

Cela fait déjà quelques semaines que les joueurs peuvent prendre part à des combats opposants Héros et Vilains dans My Hero One's Justice 2 sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Alors que la saison 4 de l'anime va toucher à sa fin et que la cinquième a été confirmée cette semaine, Bandai Namco va commencer à nous parler des DLC qui seront vendus dans les prochains mois. C'est encore une fois un scan en fuite du Weekly Shonen Jump qui vend la mèche en avance, mettant en avant Hawk !

Le Héros ailé classé au deuxième rang du classement japonais et possédant l'Alter Adamantine Wings pourra donc être téléchargé dans le courant du printemps pour les possesseurs du Season Pass vendu 19,99 € ou à l'unité dans un pack qui coûtera 400 ¥ au Japon. En plus de débloquer ce nouveau personnage, cet achat donnera accès à 10 variations de couleurs. Du reste, nous pouvons apprécier quelques aperçus de son rendu in-game, mais aucune date précise quant à son arrivée n'est donnée.

Quatre autres combattants rejoindront Hawk, dont l'identité sera révélée au fur et à mesure. Comme le jeu suit l'adaptation animée, il est facile de dresser une liste de candidats potentiels, Gentle Criminal et High End en tête.

Mise à jour : ajout d'une première vidéo de gameplay assez courte opposant Hawk à un Nomu.