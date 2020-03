My Hero One's Justice 2 : les personnages jouables du premier épisode se rappellent à notre bon souvenir en vidéo

Il ne reste plus que quelques jours avant la venue de My Hero One's Justice 2 dans les rayons, et Bandai Namco continue à mettre en avant les Héros de son roster en vidéo. Nous avons ainsi pu en apprécier cinq de plus la semaine dernière qui étaient tous inédits, il est désormais temps de remettre en lumière des personnages déjà présents dans le premier épisode, et il y a même quelques Vilains cette fois.

Attention, la liste est longue cette fois. Nous pouvons donc voir en action Eijirō Kirishima (Durcissement), Katsuki Bakugō (Explosion), Inasa Yoarashi (Vent), Shōto Todoroki (Glace et Feu), Himiko Toga (Métamorphose), Ochaco Uraraka (Gravité Zéro), Stain (Coagulation), Tenya Īda (Engine), Tsuyu Asui (Grenouille), Momo Yaoyorozu (Création), Denki Kaminari (Électricité), Kyōka Jirō (Earphone Jack), Muscular (Augmentation Musculaire), Fumikage Tokoyami (Dark Shadow), Dabi (Crémation), Shōta Aizawa (Effacement), Endeavor (Hell Flame), Gran Torino (Réacteurs), All For One à l'Alter du même nom et All Might (One For All).

Tous ces personnages et bien plus seront présents dans My Hero One's Justice 2 à compter du 13 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.