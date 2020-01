Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Gaï Maito se déchaîne en vidéo pour son arrivée dans le jeu

Un nouveau mois touche à son terme et ainsi débarque un personnage supplémentaire dans Naruto to Boruto: Shinobi Striker, qui n'est autre que la Panthère de Jade de Konoha, Gaï Maito.

Le jeu de combat de Bandai Namco avait précédemment accueilli Sasuke Uchiha dans sa version adulte vue dans Boruto, puis Ino Yamanaka avant Noël. Pour ne pas changer, tous les joueurs vont pouvoir en profiter gratuitement dans les prochaines heures, mais il faudra passer à la caisse pour acquérir son Master Character Training Pack vendu 3,99 € et ainsi permettre à notre avatar d'utiliser ses techniques et arborer son apparence (tenue et coiffure). Une bande-annonce nous montre le personnage en action face à ennemi attitré dans l'œuvre de Kishimoto, à savoir Kisame Hoshigaki, à l'aide de ses puissantes techniques de Taijutsu et de l'ouverture des Huits Portes.

Il ne restera plus que deux autres personnages à venir en février et mars avant que Naruto to Boruto: Shinobi Striker ne tire sa révérence, à moins d'une sacrée surprise.