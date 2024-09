Naruto: Ultimate Ninja Storm, un portage totalement inattendu annoncé à tout petit prix

Alors que nous avons pu découvrir Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections en fin d'année dernière sur consoles et PC, un septième épisode signé CyberConnect2 qui a depuis eu droit à quelques DLC, nous apprenons que Bandai Namco va prochainement porter Naruto: Ultimate Ninja Storm sur smartphones sous Android et iOS. Certes, le jeu initial est paru en 2008 sur PS3 et a dernièrement eu droit en 2018 à une sortie sur Switch, mais cela reste une surprise.

Les joueurs intéressés par ce portage de Naruto: Ultimate Ninja Storm ne devront pas patienter bien longtemps puisque sa sortie est fixée au mercredi 25 septembre sur l'App Store et Google Play au petit prix de 9,99 $ ou... 11,99 €. Si même ces boutiques se mettent à différencier à ce point les tarifs par zones géographiques...

En plus du contenu normal du jeu, présenté ci-dessous, il est précisé que des modifications ont été apportées pour cette déclinaison mobile et qu'il faut prévoir 3,5 Go, ce qui est assez léger par rapport aux 5,489 Go de la version Switch. La description indique aussi qu'il s'agit d'un jeu uniquement solo sans mode de combat en ligne, ce qui a fait réagir certains joueurs sur la Toile, à croire qu'ils n'ont jamais touché au jeu auparavant puisque cela a toujours été le cas, le online n'étant apparu qu'avec Storm 2. Hormis pour le télécharger, il sera donc jouable en étant hors-ligne.

Contenu du jeu Mode Mission Ultime - Retrouvez des Missions Souvenirs permettant de revivre l'enfance de Naruto et ses plus grands combats ! Promenez-vous dans Le village caché des feuilles et effectuez des missions, ou tentez votre chance aux mini-jeux !!

- Retrouvez des Missions Souvenirs permettant de revivre l'enfance de Naruto et ses plus grands combats ! Promenez-vous dans Le village caché des feuilles et effectuez des missions, ou tentez votre chance aux mini-jeux !! Mode Combat libre - En mode Combat libre, prenez part à d'exaltants combats grâce aux puissants ninjutsus de 25 personnages uniques que NARUTO a rencontrés dans son enfance, et de 10 personnages de soutien ! Changements apportés à la version mobile L'utilisation de ninjutsu ou de Techniques secrètes a été facilitée. Il suffit d'appuyer dessus pour les déclencher, donc pas d'inquiétude à avoir si vous jouez pour la première fois !

En outre, les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées ou améliorées pour simplifier l'utilisation du jeu : Ajout de la sauvegarde automatique ;

Ajout du choix de mode de combat (simple ou manuel) ;

Ajout de la fonctionnalité de soutien (mode simple uniquement) ;

Amélioration de la maniabilité en combats et lors des déplacements libres ;

Ajout de la fonctionnalité Réessayer pour les missions ;

Amélioration de l'interface des mini-jeux ;

Amélioration du tutoriel.

Si vous préférez jouer dans de bonnes conditions sur grand écran, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy est actuellement vendu 19,99 € à la Fnac sur PS4 et à seulement 11,99 € en promotion sur PC chez Gamesplanet.