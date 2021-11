Netflix recrute un ancien de chez EA Games comme vice-président de la section Jeux

Netflix a lancé récemment sa section Jeux, permettant de profiter d'une poignée de titres sur Android et iOS sans frais supplémentaires pour les abonnés du célèbre service de SVoD. Pour l'instant, les jeux disponibles sont peu nombreux, mais Netflix a de l'ambition sur le long terme, il a racheté Night School Studio (OXENFREE, Afterparty) et recrute un nouveau vice-président pour cette nouvelle division.

Amir Rahimi devient donc vice-président des studios de jeux de Netflix, et il répondra directement à Mike Verdu, qui supervise cette section. Ancien de chez Scopely (The Walking Dead: Road to Survival, Star Trek Fleet Command), Amir Rahimi est également passé par Electronic Arts pendant sept ans, ainsi que chez Zynga pendant trois ans, tout comme Mike Verdu d'ailleurs. Ce dernier accueille Amir Rahimi en déclarant :

Je suis heureux d'accueillir Amir sur Netflix où il développera notre équipe de studio de jeux et notre bibliothèque de contenu pour Netflix Games. Sa vaste expérience dans l'industrie des jeux sera essentielle alors que nous cherchons à développer notre catalogue de jeux pour que nos membres du monde entier puissent en profiter.

La section Jeux de Netflix n'en est donc encore qu'à ses balbutiements, mais devrait grandir à l'avenir. Les titres sont pour rappel disponibles sur Android mais également sur iOS depuis le début du mois, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.