Nexomon : l'épisode fondateur de la série de Pokémon-like annoncé sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One et Switch

Les Pokémon-like ne manquent pas sur le marché, mais certains essayent tout de même de tirer leur épingle du jeu, et se faire une place dans l'ombre de l'immense licence de Nintendo. C'est le cas de Nexomon, une série signée VEWO Interactive qui reprend sans vergogne les codes du concurrent, entre capture, évolution, combats tactiques et exploration d'un univers riche en surprises.

Nexomon premier du nom est sorti en Accès Anticipé en 2017 et a été mis à jour sur Steam jusqu'en 2020. Et c'est également l'année dernière que les développeurs ont livré Nexomon: Extinction, une suite directe elle sortie sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Le premier n'était donc pas encore disponible sur consoles, mais VEWO va corriger le tir à la rentrée avec l'éditeur PQube : Nexomon va voir le jour sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch le 17 septembre. De quoi contenter votre soif de jeux du genre ?

Si vous ne jurez que par Pokémon, Diamant Étincelant et Perle Scintillante peuvent être précommandés sur Switch pour 44,99 € sur Amazon.fr.