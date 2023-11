NieR : une nouvelle rassurante pour les fans

Yoko Taro fait partie de ces concepteurs japonais avec une vision si originale du jeu vidéo qu'ils ont su trouver un public de plus en plus large. Pourtant, la trilogie Drakengard était très de niche, tout comme NieR, un Action-RPG sorti en 2010. Mais sept ans plus tard, NieR: Automata a vu le jour, recevant des critiques très positives, les ventes ont évidemment suivi.

Depuis, eh bien c'est calme, les fans ont eu droit à un jeu mobile et une version remastérisée du premier NieR, mais l'évènement le plus marquant et intéressant restait NieR: Automata Ver1.1a, une série animée. Alors, à quand la suite de la franchise ? Eh bien l'information est encore inconnue, mais Yoko Taro et Yosuke Saito ont eu récemment très propos très encourageants. À l'occasion d'une conférence au G-Star en Corée du Sud, le directeur créatif est longuement revenu sur la conception et le développement de NieR: Automata, mais le producteur Yosuke Saito a également affirmé que tant que Yoko Taro sera vivant, il continuera de travailler sur la franchise NieR.

Pour le moment, il faut se contenter de cette déclaration, Yoko Taro et Yosuke Saito ne se sont pas trop attardés sur le sujet, mais les fans ont de quoi être rassurés. NieR: Automata s'étant vendu à plus de six millions d'exemplaires, une suite est évidemment à envisager et trouver un éditeur ne sera pas un problème. Si vous n'avez jamais fait cet Action-RPG, vous pouvez l'acheter en Game of The YoRHa Edition à partir de 16,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.