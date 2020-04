Night Call : une grosse mise à jour gratuite pour le jeu narratif dans un taxi

L'année dernière, les studios indépendants Monkey Moon et BlackMuffin lançaient sur ordinateurs Night Call, un jeu narratif en noir et blanc plongeant le joueur dans la peau d'un chauffeur de taxi parisien discutant avec ses clients pour tenter d'arrêter un tueur en série. Très bien accueilli par les joueurs et la critique, le titre a eu droit cette semaine à une grosse mise à jour.

Le contenu The Long Way Home est totalement gratuit et rajoute dans Night Call un mode Balade pour simplement conduire en ville et rencontrer des gens, mais également 15 nouveaux passagers (dont une chasseuse de fantôme et un champion d'eSport), un système de passagers revisité pour éviter les rencontres répétées, sans oublier quelques modifications techniques comme la correction de bugs et l'ajout de textes en Allemand. Tout cela est à retrouver dès maintenant dans Night Call sur PC via Steam, GOG.com et le Xbox Game Pass.

L'éditeur Raw Fury rappelle enfin que Night Call est attendu dans le courant de l'année 2020 sur consoles, et inclura de base le contenu rajouté par The Long Way Home.