Nintendo licencie aussi, un mauvais signe avant la sortie de la Switch 2 ?

Ce n'est une surprise pour personne, Nintendo opère lui aussi des licenciements. L'industrie du jeu vidéo va mal, la faute à un manque de croissance selon Phil Spencer, mais en attendant que cela aille mieux, de nombreuses personnes en pâtissent. C'est donc au tour de Nintendo de renvoyer du personnel, comme le rapporte Kotaku.

C'est Nintendo of America qui est concerné par ces licenciements, la branche outre-Atlantique basée à Washington se restructure et a décidé de se séparer de plusieurs prestataires qui étaient en charge de tester les jeux et hardwares avant leur lancement. Ces prestataires étaient un peu à part, sans avoir un salaire équivalent à de vrais employés de Nintendo. Le constructeur japonais précise cependant que certains prestataires sont licenciés, mais ceux restants sont désormais pleinement employés par Nintendo. Kotaku n'a pas réussi à obtenir les chiffres exacts, mais d'après ses informations, plus de 100 prestataires sont concernés par la restructuration, la plupart ont désormais un emploi fixe chez Nintendo. Cependant, le secteur des tests serait complètement vidé. Un porte-parole du constructeur déclare :

Nintendo of America (NOA) a réorganisé ses fonctions de tests de produits pour favoriser une plus grande intégration mondiale dans les efforts de développement de jeux. Les changements permettront également de mieux aligner NOA sur les procédures et opérations de test interrégionales. Ces changements entraîneront la fin de certaines affectations de prestataires, ainsi que la création d'un nombre important de nouveaux postes d'employés à temps plein. Pour toutes les missions qui arrivent à leur terme, les agences des prestataires, avec le soutien de NOA, proposeront des indemnités de départ et les accompagneront dans leur transition. Pour les associés sous-traitants qui nous quitteront, nous sommes extrêmement reconnaissants pour les contributions importantes qu’ils ont apportées à notre entreprise, et nous adressons nos plus sincères remerciements pour leur travail acharné et leur service envers Nintendo.

Ce changement surviendrait à cause d'une « accalmie » chez Nintendo of America, aucun gros jeu first-party n'est à tester et personne à Washington n'a d'information sur la Switch 2/Pro, qui serait repoussée au début d'année 2025. Les employés ne savent également pas si Nintendo of America va continuer à tester des jeux avant leur lancement, ils avaient soigné la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom récemment.

Espérons que cette restructuration aux États-Unis ne va pas entacher la qualité des prochains jeux et consoles de Nintendo. Pour l'instant, les sorties sont calmes, mais vous pouvez retrouver le sympathique Princess Peach: Showtime! à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

Lire aussi : TEST Princess Peach: Showtime!, nul besoin d’un moustachu pour se défendre