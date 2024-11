Nintendo Switch Online : un classique de la plateforme sur Game Boy ajouté

Le Nintendo Switch Online est là pour rester, puisqu'il fera partie intégrale de la prochaine console de la firme comme nous l'avons récemment appris. Les derniers arrivages de jeux n'étaient accessibles qu'aux abonnés disposant du Pack additionnel avec Shadow Man et Turok 2: Seeds of Evil pour trembler à l'occasion d'Halloween, ainsi que Banjo-Tooie sur N64, et bien avant ça les F-Zero: GP Legend et Climax de la GBA. Cela fait donc deux mois que les joueurs ne souhaitant pas payer plus cher n'ont rien eu à se mettre sous la dent, malgré l'arrivage conséquent de titres SNES en septembre. Eh bien, voici pour eux une production incontournable datant de 1995, Donkey Kong Land !

Comme Mario puis Wario, Donkey Kong a lui aussi eu droit à sa série de jeux sous-titrés Land et ce premier épisode est une suite de Donkey Kong Country proposant une trentaine de niveaux de plateforme avec l'ami DK, mais aussi Diddy Kong jouable en alternance.

Cranky Kong vous met au défi de retrouver la réserve de bananes, encore une fois !

Cranky Kong ne pense pas que Donkey Kong ait encore prouvé qu'il était un héros. Il décide donc de conclure un accord avec le scélérat le plus proche qu'il connaisse. K. Rool et ses méchants ont caché des bananes dans de nouveaux endroits de l'île de Donkey Kong pour tenter de se montrer plus malins que le duo de meilleurs amis. Et la seule réponse que Donkey Kong et Diddy Kong reçoivent est de partir pour une nouvelle aventure !