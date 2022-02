Not For Broadcast : le jeu FMV entre dans le Livre Guinness des records

Tout comme les mots, les images sont signifiantes, et c'est tout le principe de Not For Broadcast. Le titre de NotGames et tinyBuild nous permet d'incarner un régisseur d'une grande chaîne de télévision, qui doit décider ce qu'il veut passer à l'antenne, avec des choix éditoriaux qui peuvent changer la face du pays.

Après une phase d'Early Access, Not For Broadcast vient de se lancer en version finale la semaine dernière sur PC. Les studios annoncent que le titre s'est déjà écoulé à 300 000 exemplaires et, surtout, il vient de rentrer dans le Livre Guinness des records. Not For Broadcast détient le record du plus grand nombre de contenus vidéo en FMV dans un jeu vidéo, avec 42 heures, 57 minutes et 52 secondes de film.

Autant dire qu'il y a de quoi faire avec Not For Broadcast en termes de contenu vidéo. Le jeu est vendu 20,99 € sur GOG.com.