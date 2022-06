NVIDIA : le pilote GeForce Game Ready pour F1 22 est disponible

C'est aujourd'hui que sort F1 22, du moins si vous avez précommandé l'édition Champions offrant trois jours d'accès anticipé. NVIDIA est lui aussi au rendez-vous et lance dès maintenant son dernier pilote en date, permettant de profiter au mieux du jeu de course d'EA Games et Codemasters sur PC.

Grâce à ce driver, les joueurs peuvent ainsi bénéficier d'effets en lancer de rayons avec du DLSS, qui double les performances sans altérer la qualité graphique. NVIDIA indique qu'avec une GeForce RTX 3060 Ti, F1 22 tourne à plus de 60 fps en 4K avec les paramètres au maximum. En plus de cela, le pilote prend en charge Loopmancer, qui sera lancé le mois prochain avec du DLSS et des réflexions en ray-tracing, optimise Monster Hunter Rise et Monster Hunter Rise: Sunbreak, et prend en charge la GTX 1630 ainsi que les paramètres GeForce Experience Optimal Playable pour cinq nouveaux jeux (Hydroneer, LEAP, Poppy Playtime, Propnight et The Cycle: Frontier).

Le nouveau pilote GeForce Game Ready est à télécharger sur le site de NVIDIA ou directement via l'application GeForce Experience sur votre PC. Vous pouvez retrouver des cartes graphiques GeForce RTX sur Amazon.

