Oculus Quest 2 : il sera bientôt possible de définir une aire de jeu XXL !

Depuis le début de la VR à six degrés de liberté, une fonctionnalité de sécurité présente sur tous les casques VR permet de définir les limites de la zone de jeu. Appelée Chaperone chez SteamVR ou bien Guardian chez Oculus, celle-ci permet de jouer en toute sécurité dans un espace de jeu dédié sans heurter les murs ou le mobilier. Jusqu'à présent, le Guardian d'Oculus était « limité » autour de 8x8 m soit une surface totale de 64 m², ce qui est tout de même amplement suffisant si vous vivez dans une maison classique ou en appartement. Cependant, si vous possédez un hangar ou que vous avez déjà expérimenté la VR au crépuscule dans votre jardin (ou celui du voisin en son absence), vous vous êtes surement déjà sentis limités. Pour ceux-là, la parade consistait à désactiver volontairement le Guardian, et à croiser les doigts pour ne pas faire de hors-piste.

Nous apprenons aujourd'hui par UploadVR que cette limitation va passer à 15x15 m² lors de la prochaine mise à jour V30 sur Oculus Quest. Oui, vous avez bien calculé, l'aire de jeu va donc passer à 225 m², de quoi mapper sans trop de souci tout le niveau d'une maison, et rallier la salle de bain à la cuisine avec le casque sur la tête. Bien sûr, si vous habitez dans un manoir, cela restera un peu juste, mais vous pouvez toujours faire une réclamation auprès d'Oculus. Nous pouvons imaginer que cela permettra d'exploiter encore davantage les expériences de réalité virtuelle en salles d'arcades, et qui sait, peut-être que de futurs jeux grand public en tireront parti.



Si vous nous cherchez, nous sommes occupés à feuilleter les annonces immobilières pour trouver des bureaux plus grands.