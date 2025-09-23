OD vient frapper à la porte de l'horreur psychologique avec un premier aperçu in-game ultra réaliste

Toc, toc, qui est là ? C'est OD





C'est ce mardi que Kojima Productions célébrait ses 10 ans au travers d'un évènement au TOHO Cinemas Roppongi Hills SCREEN7 de Tokyo baptisé Beyond The Strand. De multiples annonces viennent donc d'avoir lieu, dont la diffusion d'une véritable première bande-annonce teaser d'OD, le prochain jeu du studio. La révélation du projet remonte à décembre 2023 aux Game Awards, où une partie de son casting avait été mis en scène en train de réciter un pangramme, le tout accompagné sur scène de l'apparition du créateur via une porte rappelant P.T., la démo de l'annulé Silent Hills. Il y avait d'ailleurs bien plus faisant penser certains fans que le projet était lié. Depuis, le développement a pris du retard à cause de la grève de la SAG-AFTRA qui a duré presque un an, empêchant d'effectuer la performance capture comme l'a rappelé Hideo Kojima, qui tenait donc à montrer le jeu tournant sous Unreal Engine 5.

Sophia Lillis et des bougies...





Pour commencer, rassurez-vous, « ce n'est pas un jeu consistant à allumer des bougies ». En effet, le personnage incarné par l'actrice Sophia Lillis est au cœur de cette vidéo et en allume plusieurs après être entrée dans une pièce où se situe une sorte d'autel, alors qu'une pluie battante se fait entendre. Nous la voyons craquer des allumettes. Le réalisme de la séquence pourrait clairement passer pour un film plutôt qu'un jeu, brouillant une fois de plus la frontière entre le jeu vidéo et le 7e art, notamment grâce à l'usage de la technologie MetaHuman.

Outre le fameux « knock » à la porte donnant son nom à cette peur qu'éprouve apparemment Hideo Kojima, des cris de bébé et des vers de terre bien grouillants posent une ambiance assez sinistre. Le clou du spectacle, c'est évidemment cette scène finale où nous découvrons le visage de Sophia Lillis, mais ce n'est pas tout !

De drôles d'indices disséminés





Plusieurs éléments que les fans du créateur vont se donner à cœur joie d'analyser sont présents, dont la boîte d'allumettes arborant un avion avec le terme « disparu » inscrit dessus. Plus subtil, le visuel de l'œil collé à la fenêtre n'a rien de normal, car nous le voyons bouger ! À 2:15, la paupière est ainsi fermée et se rouvre ensuite lorsque la mystérieuse entité entre dans la pièce.

Le plus intéressant se trouve au début, avec la carte arborant un visage aux multiples yeux, qui a été glissée à travers une porte fort curieuse, et sur laquelle est inscrite une instruction que le personnage va donc suivre, à savoir d'allumer les flammes, même si le bas est volontairement flouté.

Light the fires to celebrate their ___ _________.

Enfin, vous aurez noté la présence de textes qui teasent le contexte, évoquant une malédiction et un rituel. L'évocation d'un scan 3D de l'immeuble est peut-être à relier avec les paroles du créateur qui souhaite scanner un fantôme dans la vraie vie.

Ten years since ______ horror ____, "___" The Cursed _____ have once again _____ into the forbidden. This building was _____ from a 3D scan of an ____________ found in an ____________. And then, ___ were ______ in a sinister ritual.

OD pour tous ?





Phil Spencer est donc monté sur scène en tant que CEO de Microsoft Gaming afin de vanter les mérites de ce premier projet de la phase 2 de Kojima Productions et a souligné l'envie d'apporter ce jeu auprès de tous les joueurs, n'importe où. Même du côté de PlayStation ? Pour rappel, aucune plateforme n'a été annoncée jusqu'à présent.

En attendant d'en savoir plus à propos d'OD