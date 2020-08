Oddworld: Soulstorm, Microids éditera la version physique du jeu d'Oddworld Inhabitants sur PS4 et PS5 !

Depuis des années maintenant, Oddworld: Soulstorm se fait désirer. Entre cinématique excitante lors de la GDC 2019 et bande-annonce teaser quelques mois plus tard, l'envie d'en voir plus se faisait sentir et nous avons enfin pu nous régaler lors de l'évènement de présentation des jeux PS5 avec un trailer du jeu tournant sur la console next-gen de Sony.

Bonne nouvelle si vous attendez cette suite directe d'Oddworld: New 'n' Tasty!, Microids et Oddworld Inhabitants ont à nouveau signé un accord d'édition afin de proposer aux joueurs PS4 et PS5 une édition physique d'Oddworld: Soulstorm, qui est pour rappel une exclusivité provisoire sur ces consoles, en plus de sortir sur l'Epic Games Store pour les joueurs PC.

Oddworld: Soulstorm est la vraie suite du jeu Oddworld: New 'n' Tasty - Abe's Oddysee - et le deuxième jeu de la pentalogie Oddworld. Cette dernière racontera l'histoire et l'évolution d'Abe, autrefois simple esclave Mudokon et héros - réticent - en devenir ! Abe pourrait même être symbole de changement et parvenir à déclencher un mouvement révolutionnaire... Dans Oddworld: Soulstorm les enjeux seront plus importants et l'action plus intense ! Mener à bien cette mission s'annonce des plus ardu pour Abe, face à une classe dirigeante de Glukkons corrompus, puissants et riches qui ne se laisseront certainement pas faire. Pour faire naître le changement, il faudra se battre sans relâche !

Aucune date n'a pour le moment été donnée concernant le lancement d'Oddworld: Soulstorm, il faudra encore se montrer patient. En attendant, vous pouvez retrouver les récents jeux de la saga en boîte sur Switch, par exemple sur Amazon.