Omen of Sorrow : le jeu de combat avec des monstres daté sur PS5, Switch et Steam

C'est en 2018 qu'AOne Games lançait pour la première fois, sur PlayStation 4, Omen of Sorrow. Depuis, le jeu de combats avec des créatures horrifiques de la culture populaire a été porté sur PC via l'Epic Games Store, puis sur Xbox One. Et cinq ans après son lancement, le titre refait encore parler de lui.

AOne Games et l'éditeur eastasiasoft annoncent que la date de sortie d'Omen of Sorrow est fixée au 23 mars 2023 sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC via Steam, contre 19,99 € et avec une petite réduction au lancement. Ces versions bénéficieront d'un Story Mode avec davantage de contenu, ainsi que de la possibilité de jouer en cross-platform. La version Xbox One aura droit à une mise à jour gratuite pour accueillir tout cela également.

Play-Asia profitera de l'occasion pour proposer une nouvelle édition physique d'Omen of Sorrow sur PS5 et Switch, à la fin du mois prochain. Sinon, vous pouvez retrouver la version PS4 à 19,95 € sur Amazon.