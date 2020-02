One Piece: Pirate Warriors 4, l'arc Dressrosa face à Doflamingo au cœur d'un nouveau spot TV

La promotion de One Piece: Pirate Warriors 4 bat son plein, surtout dans l'Archipel. Cette semaine, nous avons ainsi eu droit à une bande-annonce pour le jeu en ligne coopératif et des vidéos de gameplay mettant en scène Carrot et Jinbe. Pour accompagner l'épisode du jour de l'anime, c'est une nouvelle publicité qui a été diffusée.

Après nous avoir montré les arcs Alabasta, Enies Lobby et Marineford, Bandai Namco passe au gros morceau suivant, à savoir Dressrosa. Contrairement au troisième épisode qui nous avait proposé un scénario alternatif pour conclure son mode Histoire, nous aurons bien ici le déroulement normal du passage de Luffy dans ce territoire contrôlé par Doflamingo. Ces quelques secondes nous en montrent ainsi beaucoup avec l'offensive du colossal Pica, le retour de Sabo possédant les pouvoirs du Mera Mera no Mi, la présence de personnages clés comme Rebecca et Kyros, la possibilité de jouer avec Bartolomeo et Cavendish, ou encore le grand final entre Luffy en Gear Fourth et Doflamingo avec son fruit éveillé et la Cage à Oiseaux en toile de fond.

Le prochain spot TV du genre dédié à One Piece: Pirate Warriors 4 devrait en toute logique nous mener à Whole Cake Island, en attendant sa sortie fixée au 27 mars prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC.