One Piece: Pirate Warriors 4, tout le casting sort ses plus beaux coups dans une bande-annonce de gameplay, un trailer pour la version Switch diffusé

Encore ce week-end, nous avons pu apprécier un énième spot TV dédié à One Piece: Pirate Warriors 4 et plus particulièrement à l'arc Wano Kuni, qui sera conté de manière originale dans le jeu d'Omega Force. Cette fois, place à une longue bande-annonce occidentale mettant en scène l'ensemble du casting que nous aurons le loisir de contrôler.

Les coups spéciaux de chacun sont ici exhibés, l'occasion de faire le point sur le roster. Ainsi, pas moins de 43 personnages différents seront jouables, avec pour certains des variantes selon l'ellipse des deux ans.

Roronoa Zoro (Nouveau Monde)

Usopp (Nouveau Monde)

Sanji (Nouveau Monde)

Nami

Tony Tony Chopper

Nico Robin

Franky

Brook

Jinbe

Trafalgar Law

Basil Hawkins

Capone Bege

Eustass Kid

Rob Lucci

Smoker

Tashigi

Sabo

Emporio Ivankov

Bartolomeo

Cavendish

Carrot

Edward Newgate (Barbe Blanche)

Marco

Portgas D. Ace

Sakazuki (Akainu)

Borsalino (Kizaru)

Kuzan (Aokiji)

Issho (Fujitora)

Donquixote Doflamingo

Dracule Mihawk

Crocodile (Mr. 0)

Buggy

Boa Hancock

Vinsmoke Ichiji

Vinsmoke Niji

Vinsmoke Yonji

Vinsmoke Reiju

Charlotte Katakuri

Marshall D. Teach (Barbe Noire)

Shanks

Charlotte Linlin (Big Mom)

Kaidō

Alors, avec lequel de ces protagonistes comptez-vous passer le plus de temps ? Par ailleurs, une bande-annonce pour la version Switch et été diffusée, où nous constatons évidemment qu'il y aura bien moins d'ennemis à l'écran...

Pour rappel, un Season Pass ajoutera 9 autres guerriers au jeu, en espérant qu'il ne s'agisse pas de ceux ayant été retirés par rapport aux précédentes itérations, tel qu'Ener. Il reste désormais 10 jours avant le lancement de One Piece: Pirate Warriors 4 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, le 27 mars.