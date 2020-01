One Piece: Pirate Warriors 4, des costumes bonus issus de Dynasty Warriors 9 et des personnages supplémentaires avec le Season Pass

One Piece: Pirate Warriors 4 fait énormément parler de lui en ce moment, entre publicité à Marineford, vidéos de gameplay pour les personnages jouables et annonce de modes coopératifs en fuite. Et ce n'est donc pas terminé.

Le compte Twitter dédié aux jeux de la licence a posté deux visuels mettant en scène Trafalgar Law et Boa Hancock avec des apparences sortant tout droit de Dynasty Warriors 9. Si le message les accompagnant nous dit d'attendre pour en savoir plus sur cette collaboration, ce n'est pas vraiment la peine, car Steam et le Microsoft Store ont déjà vendu la mèche... Il s'agit donc de bonus de précommande qui viennent s'ajouter à la possibilité de débloquer en accès anticipé les frères de Sanji. Mais ce n'est pas tout, car le contenu du Season Pass déjà annoncé est légèrement détaillé. Ainsi, en plus de pouvoir profiter de Katakuri là encore en early access, il permettra d'obtenir 9 personnages jouables supplémentaires. Oui, cela risque de faire grincer quelques dents...

La date de sortie de One Piece: Pirate Warriors 4 est fixée au 27 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, espérons que Bandai Namco nous en dira plus à ce sujet d'ici là.