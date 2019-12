One Piece: Pirate Warriors 4, du gameplay pour Smoker, Tashigi, Chopper, Robin, Franky et Brook en vidéos

Cela fait désormais trois semaines que Bandai Namco a commencé la diffusion des bandes-annonces de gameplay mettant chacune en scène l'un des personnages jouables de One Piece: Pirate Warriors 4. Après Luffy et Crocodile dans un premier temps, puis Zoro, Nami, Usopp et Sanji vendredi dernier, ce sont six vidéos supplémentaires qui viennent clôturer l'année.

Au programme du jour, nous avons tout d'abord deux membres de la Marine, et plus particulièrement du G-5, à savoir Smoker et Tashigi. En page suivante, ce sont quatre membres de plus de l'équipage de Luffy dont les séquences et descriptions issues du site officiel sont disponibles : Chopper, Robin, Franky et Brook. Il ne restera donc plus que Jinbe pour avoir fait le tour des membres du Chapeau de Paille.

Smoker (Nouveau Monde) Un vice-amiral de la 5e branche de la Marine sur Grand Line (G-5), également connu sous le nom de « Smoker le Chasseur Blanc ». Il a mangé le Moku Moku no Mi et peut donc librement transformer son corps en fumée. Sa Jitte a également du Granit marin intégré dans sa pointe, ce qui peut annuler les pouvoirs des Fruits du démon. Depuis sa rencontre avec Luffy, il est devenu obsédé par la capture des pirates du Chapeau de paille. Après la Guerre au Sommet, il a demandé un transfert dans le Nouveau Monde pour continuer la poursuite et a été placé au G-5. Type d'action : Aérien Smoker manipule les pouvoirs du Moku Moku no Mi. Les ennemis entourés de fumée peuvent ensuite être attaqués en utilisant une attaque de lancement. Il peut également utiliser ses capacités pour voler. Tashigi (Nouveau Monde) Une capitaine de la 5e branche de la Marine sur Grand Line (G-5) et subordonnée de Smoker. Elle est très bien informée sur les lames en général et veut collecter toutes les épées célèbres qui sont tombées entre les mains de malfaiteurs du monde entier. Après avoir rencontré Zoro à Loguetown, les deux deviennent rivaux. Après que Smoker a demandé un transfert vers le Nouveau Monde, elle l'a rejoint et a été placée dans le G-5. Elle a gagné l'admiration des Marines sous son commandement. Type d'action : Vitesse Tashigi est une épéiste ultra-rapide. Ses coups extrêmement vifs ne laissent aucune place à la contre-attaque. Capable d'attraper des ennemis en un éclair, elle peut amener le combat à l'ennemi.

One Piece: Pirate Warriors 4 est attendu le 27 mars 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, permettant pour la première fois de jouer avec Big Mom et Kaidō.