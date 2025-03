Ori : un gros chiffre de ventes et un changement majeur pour son développeur

Cette année, la licence Ori de Moon Studios fête ses 10 ans. Le développeur s'était associé à Microsoft pour proposer Ori and the Blind Forest puis Ori and the Will of the Wisps, deux metroidvania très réussis. Depuis, le studio est passé à autre chose, mais le CEO Thomas Mahler annonce que la franchise Ori compte plus de 15 millions d'exemplaires vendus, « pas mal pour un metroidvania et un genre dont on nous a dit qu'il était mort quand on a commencé à travailler dessus » rajoute-t-il.

Actuellement, Moon Studios développe No Rest for the Wicked, un Action-RPG en Early Access et qui accueillera prochainement une grosse mise à jour, The Breach, dévoilée dans une longue présentation ci-dessus. Un titre à l'origine édité par Private Division, le label de Take-Two Interactive récemment vendu à Haveli Investments. Cependant, Moon Studios annonce qu'il a racheté les droits d'édition de No Rest for the Wicked et va poursuivre le développement en totale indépendance. Le studio est désormais libre de faire son jeu « exactement comme il le veut ».

The Breach sera disponible via une mise à jour majeure gratuite le 30 avril prochain. Enfin, le compositeur Gareth Coker, remarqué pour son travail sur les musiques d'Ori, va de nouveaux collaborer avec Moon Studios pour la bande originale du jeu de rôle et d'action. Vous pouvez retrouver Ori The Collection à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.