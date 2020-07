Outriders : durée de vie, PvP, nombre de personnages jouables sur un même compte, les développeurs répondent aux joueurs

People Can Fly et Square Enix ont diffusé la seconde Transmission d'Outriders, une présentation qui s'attarde sur plusieurs fonctionnalités de leur looter shooter coopératif. Nous avons eu droit à du gameplay, des détails sur la bande originale, une présentation du Pyromancer, et comme pour la première Transmission, la vidéo s'est conclue par une intervention de Robbie Palmer, community manager d'Outriders pour Square Enix.

L'occasion pour les studios de faire le point sur certaines questions que se posent les futurs joueurs d'Outriders, un moment riche en informations. Alors, y aura-t-il du PvP dans le jeu ? Eh bien non, le titre a été pensé pour être un jeu de rôle et de tir coopératif, les développeurs ont donc préféré se focaliser sur le PvE. Du côté de la durée de vie, les studios estiment qu'il faudra entre 25 et 30h pour terminer la campagne, mais le titre peut être deux à trois fois plus long si vous décidez de vous adonner au contenu post-campagne, aux quêtes secondaires et à tout ce qui est additionnel. Par ailleurs, les joueurs auront le choix entre trois classes de personnages, et Outriders offrira six emplacements pour jouer n'importe quelle classe, mais concernant l'équipement, il faudra le transférer entre personnages via un coffre accessible au camion des riders. Les développeurs rappellent au passage qu'Outriders ne sera pas vraiment un jeu en open world, mais proposera des zones très ouvertes avec la possibilité d'effectuer de nombreuses activités dans ces lieux.

Les joueurs sont également très curieux de savoir si et quand il y aura une bêta, si le cross-play entre les consoles et ordinateurs sera à présent et quel sera précisément le contenu endgame, mais People Can Fly et Square Enix nous donnent rendez-vous pour une autre Transmission afin de découvrir tout cela en détail. Pour rappel, Outriders est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, il est disponible en précommande en édition Deluxe à 58,99 € sur Amazon.fr.