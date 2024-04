Overwatch 2 : tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 10 avec Venture

C'est ce soir que sera lancée la Saison 10 d'Overwatch 2, le FPS compétitif free-to-play de Blizzard Entertainment. Les joueurs vont notamment pouvoir découvrir Venture, nouveau Héros de type Dégâts, mais cette Saison 10 sera évidemment l'occasion de débloquer des skins inédites dans le Passe de Combat, un nouveau mode de jeu Clash et quelques changements.

La principale nouveauté, c'est que Venture ne sera pas bloqué dans le Passe de Combat, tous les joueurs d'Overwatch 2 pourront découvrir le Héros (et les suivants) dès son apparition dans le jeu ce soir. Sans plus attendre, voici ce qui nous attend dans la Saison 10 d'OW 2 :

Qui dit aventure dit Venture !

Faites trembler la terre avec un nouveau personnage de dégâts : l’archéologue Venture, qui puise dans sa passion pour l’histoire pour faire preuve d’un héroïsme époustouflant. Avec son imposante foreuse et ses capacités sismiques, Venture fait souffler un vent de nouveauté sur le terrain (et sous terre). Creusez, forez et faites trembler la terre pour réduire les forces adverses et leurs projets à néant afin de vous emparer de la victoire.

Grâce à son Excavateur FUTÉ, Venture projette de l’énergie sismique qui explose en infligeant de lourds dégâts. Sa capacité Enfouissement lui permet de se rendre invulnérable en se cachant dans le sol, mais aussi de prendre de l’élan avant de sortir de terre pour prendre les adversaires au dépourvu. Utilisez ensuite Forage rapide pour bondir vers l’avant, repousser les personnages adverses et faire de la place pour votre équipe. Enfin, une fois venu le moment d’annihiler quiconque aurait l’imprudence de se trouver sur votre chemin, déchaînez une onde de choc surpuissante avec la capacité ultime de Venture : Secousse sismique. Insaisissable sous terre, capable de surgir en force pour engager le combat au plus près de l’adversaire, Venture possède un style de jeu polyvalent qui promet de secouer les rangs ennemis.

Foncez au combat sans attendre avec Venture et tous les personnages d’Overwatch

Nous voulons que tous les joueurs et joueuses puissent s’enthousiasmer en découvrant chaque nouveau personnage. C’est pourquoi à partir du lancement de Venture, tous les personnages, déjà sortis ou à venir, seront immédiatement accessibles à condition d’avoir terminé l’expérience destinée aux nouveaux joueurs et joueuses. Enfin, étant donné que Venture a déjà pu acquérir de l’expérience sur le terrain pendant sa période d’essai, nous avons apporté quelques ajustements à son arsenal et nous avons le plaisir d’annoncer que ce personnage sera disponible en partie compétitive dès le coup d’envoi de la saison 10, prévu demain.

Il s’agit là d’un changement de taille, mais rendre nos nouveaux personnages disponibles en partie compétitive dès le début de chaque saison dans Overwatch 2 a toujours fait partie de nos aspirations. Auparavant, il nous fallait d’abord corriger les éventuels bugs et défauts d’équilibrage, mais aussi laisser le temps à la communauté de débloquer les nouveaux personnages dans le passe de combat. Mais grâce à la récente période d’essai dont Venture a bénéficié ainsi qu’au déblocage immédiat de tous les personnages, nous pensons que l’archéologue peut se lancer directement ! Partez à l’aventure sans plus attendre et faites trembler la terre… et vos adversaires !

Les allégeances s’inversent dans Inverwatch

Explorez une nouvelle réalité dans Inverwatch, un évènement à durée limitée qui vous emmènera dans un univers alternatif où la vertu devient infamie, et où la malfaisance se transforme en héroïsme. Changez de camp et redécouvrez les personnages et leurs capacités : admirez le bouclier de Parade puissante du commandant des opérations Doomfist, la détonation de l’Âme explosive d’Ange, ou la vengeance et la capacité ultime Antivirus de l’agente Colomar Sombra. Et pour transformer encore plus radicalement la réalité, livrez bataille sur une version revisitée de la carte Observatoire : Gibraltar dans laquelle la Griffe a pris le contrôle des lieux. Partez à la découverte de cet univers alternatif pendant une durée limitée, du 23 avril au 13 mai.

De nouvelles façons de gagner et débloquer des récompenses

Suite à vos commentaires, nous avons décidé de faciliter l’obtention de récompenses et de vous offrir davantage de contrôle sur votre expérience d’Overwatch 2. Ainsi, les pièces ne s’obtiendront plus dans les défis hebdomadaires, mais dans le passe de combat, ce qui vous permettra d’en gagner plus facilement en jouant. Et ce n’est pas tout : nous augmentons le nombre de pièces que vous pouvez gagner chaque saison, puisque le passe de combat peut désormais vous rapporter jusqu’à 600 pièces !

Choisissez votre modèle mythique

Nouveauté de la saison 10, les prismes mythiques vous permettent d’acquérir le modèle mythique de votre choix. Le passe de combat premium est le meilleur moyen d’obtenir ces prismes. Collectionnez des prismes mythiques pour débloquer des modèles mythiques, puis les améliorer grâce à différentes options de personnalisation. Une fois le passe de combat premium terminé, vous aurez obtenu 80 prismes : assez pour débloquer un modèle mythique avec toutes ses options ! Pour obtenir des prismes mythiques chaque saison, le passe de combat premium est imbattable.

Cette saison, notre modèle mythique est Ange de la vengeance ! Sous le pseudonyme d’Ange de la vengeance, la Dr Angela Ziegler mène la Griffe dans son combat pour un monde meilleur… dans lequel le droit de vie et de mort lui revient. Le modèle mythique Ange de la vengeance propose trois variantes de couleurs et de masques à débloquer, ainsi que deux coiffures et deux versions du Caducée.

Ange n’est pas votre héroïne de prédilection ? Pas de problème. Vous pourrez dépenser vos prismes mythiques pour acquérir des modèles mythiques comme Genji cyberdémon, Kiriko Amaterasu ou Sigma empereur galactique, ou bien les économiser pour vous offrir les futurs objets ornementaux mythiques qui pourraient apparaître dans la boutique. Nous reviendrons plus en détail sur les prismes mythiques, les objets à débloquer, la progression et plus dès demain, à l’occasion du lancement de la saison 10.

La frontière entre le bien et le mal est ténue dans le nouveau passe de combat

Le mal est devenu le bien et les âmes justes ont changé de camp : débloquez plus de 80 rangs de récompenses dans le passe de combat premium de la saison 10, sur le thème d’Inverwatch. Collectionnez de nouveaux modèles légendaires comme Sombra agente Colomar, Symmetra Junker, Doomfist commandant des opérations Ogundimu, Brigitte la Griffe et Fatale capitaine Lacroix. Explorez davantage cet univers alternatif avec le lot ultime du passe de combat, qui contient 2 000 pièces Overwatch et 20 sauts de rang, ainsi que les modèles légendaires Reinhardt chevalier déchu et Ana commandante suprême Amari.

Imposez-vous en mode Clash

Préparez-vous à découvrir le frénétique mode Clash à l’occasion d’un essai à durée limitée, disponible au lancement de la saison 10. Livrez une lutte acharnée pour contrôler différents points disposés le long d’un itinéraire linéaire. Pour triompher, les équipes devront faire preuve de stratégie afin de capturer et défendre cinq points habilement placés sur une carte miroir. Grâce à des points de réapparition dynamiques et des itinéraires simplifiés, il ne vous faudra que quelques secondes pour revenir au cœur de l’action et maximiser le temps passé au combat.

La période d’essai du mode Clash vous donnera l’occasion d’explorer Hanaoka, une toute nouvelle carte qui vous fera découvrir des recoins inédits de la célèbre Hanamura et vous offrira des champs de bataille à la fois nouveaux et familiers. Essayez vite le mode Clash, disponible dans l’Arcade du 16 au 29 avril.

Des mises à jour renversantes pour les personnages

Bouldozer a reçu quelques améliorations pour mieux rouler sur ses adversaires. Hammond peut maintenant protéger ses coéquipiers tout en bondissant sur les rangs ennemis grâce à Bouclier dynamique, qui permet désormais d’octroyer une partie des points de bouclier supplémentaires aux personnages alliés à proximité. Griffe-crampon vous offre encore plus de contrôle et de mobilité : il est désormais possible d’utiliser la touche de tir principal une fois le grappin ancré pour rétracter Bouldozer. Qui plus est, son temps de recharge a été ajusté et sera partiellement annulé si vous n’atteignez pas une grande vitesse en l’utilisant.

Cette saison s’accompagne de bien d’autres modifications d’équilibrage. Sombra et Tracer sont des héroïnes redoutables depuis les modifications de gameplay de la saison précédente, c’est pourquoi nous revoyons la puissance de leur arsenal à la baisse. Le virus de Sombra inflige moins de dégâts sur la durée pour contrebalancer la salve de dégâts initiale, et il est désormais plus difficile de faire mouche avec la bombe à impulsion de Tracer, afin de laisser plus de chances à ses adversaires. Cette saison, de nombreux tanks vont recevoir de légers coups de pouce afin que des personnages comme Reinhardt puissent avoir davantage d’impact avec des capacités comme Choc sismique. Enfin, nous avons retravaillé l’équilibre entre dégâts et soins pour certains personnages de soutien comme Moira et Illari, et apporté quelques améliorations à Vital pour équilibrer son arsenal. Découvrez ces changements en détail dans notre aperçu des notes de mise à jour sur les forums (en anglais).

Mise à jour des parties compétitives et plus

Les parties compétitives reçoivent quelques mises à jour ! D’abord, vous pouvez désormais débloquer n’importe quelle arme dorée grâce à vos points de compétition 2024. Notez toutefois que vous ne pouvez pas utiliser votre solde de points de compétition classiques lorsque vous faites l’acquisition d’une arme dorée avec vos points 2024.

Jouez en partie compétitive avec vos contacts devient plus facile que jamais grâce à la levée des restrictions d’escouade. Les escouades ayant des niveaux disparates seront qualifiées d’« escouades permissives ». Une escouade permissive ne peut jouer que contre d’autres escouades permissives : vos parties risquent d’être un peu plus imprévisibles, le temps d’attente sera plus important et votre rang fluctuera moins après une défaite ou une victoire. Les joueurs et joueuses en solo ne rencontreront jamais d’escouades permissives, car ces dernières ne peuvent compter plus de trois personnes.

La Matrice défensive s’offre également une mise à jour : de nouvelles pénalités de désertions seront appliquées en non classé et dans les parties compétitives. Enfin, le système de protection des streamers et streameuses se dote de fonctionnalités côté serveur qui vous permettront de cacher votre nom à votre équipe et à vos adversaires pendant les parties, au lieu de masquer votre nom uniquement sur votre écran. Découvrez tout sur les restrictions d’escouade, la réduction des comportements perturbateurs et les prochaines améliorations à venir dans le dernier Message des devs (en anglais) et dans notre article sur la Matrice défensive.

Faire des parties compétitives une expérience amusante et équitable est une priorité pour notre équipe, et nous allons continuer d’améliorer notre Matrice défensive pour lutter contre les comportements perturbateurs.