Overwatch 2 : des concepts mentionnent un Battle Pass

Overwatch 2 va beaucoup faire parler de lui dans les prochaines semaines, Blizzard lancera en effet à la fin du mois la bêta fermée du mode PvP, permettant aux joueurs de découvrir de nouvelles cartes et des Héros inédits ou revisités. Mais des indices semblent fleurir ailleurs, notamment sur ArtStation.

Jayson Kirby crée des interfaces, il partage ses œuvres sur la plateforme d'art et indique avoir travaillé sur la franchise Overwatch entre 2017 et 2020. Bien évidemment, son portfolio comporte donc des interfaces pensées pour le second volet de la licence, et des images mentionnent la présence d'un Battle Pass, de défis et même de récompenses pour avoir joué une Partie rapide. Des éléments qui rappellent les free-to-play du moment, proposant ce genre de contenu pour séduire les fans sur la durée. Retrouverons-nous un Battle Pass et ces autres fonctionnalités dans Overwatch 2 ? Difficile à dire, Blizzard reste encore discret sur son jeu, mais certains joueurs aimeraient bien voir Overwatch, qui aura droit au contenu multijoueur de la suite via une mise à jour, devenir free-to-play, permettant de jouer en PvP gratuitement et en proposant seulement le mode coopératif PvE, vraie nouveauté d'OW 2, avec un modèle premium, payant.

Rappelons tout de même qu'il s'agit là de concepts arts qui datent, Jayson Kirby les a réalisés il y a plusieurs années, la vision de Blizzard a possiblement changé depuis cette époque. Affaire à suivre, mais nous devrions en apprendre davantage au lancement de la bêta PvP fermée le 26 avril prochain. Vous pouvez retrouver des produits dérivés Overwatch sur Amazon.