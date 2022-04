Overwatch : Blizzard modifie des skins de Zarya à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine

Le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine dépasse évidemment les frontières de ces deux pays et le monde entier est impacté, même dans le petit milieu du jeu vidéo. Constructeurs et éditeurs arrêtent leurs ventes en Russie et Biélorussie, S.T.A.L.K.E.R. 2 est désormais sous-titré Heart of Chornobyl et Epic Games a récolté via Fortnite des fonds pour soutenir les associations en Ukraine.

Du côté de chez Blizzard, l'action est plus modérée, elle est en réaction à des Russes qui reprennent la lettre Z pour montrer leur soutien à leurs soldats en Ukraine. Comme le rappelle PC Gamer, le Z n'existe pas dans l'alphabet cyrillique russe, il s'agirait d'une abréviation anglicisée de « Ouest » ou « Pour la victoire ». Dans tous les cas, c'est un symbole fort de la communauté russe soutenant la guerre, et ça ne plaît pas à Blizzard.

Mais quel est le rapport ? Eh bien, Zarya. Aleksandra Zaryanova, de son nom complet, est un personnage d'Overwatch. Côté gameplay, c'est une Tank capable d'encaisser des dégâts avec ses bulles de protection. Côté lore, c'est une athlète russe née en Sibérie qui protège sa famille et sa patrie avec ardeur, qui arbore sur certaines tenues la lettre Z, en référence à son patronyme. Blizzard n'a fait aucun communiqué officiel, mais a discrètement mis à jour Overwatch pour modifier les skins Arctique et Front Syberien de Zarya, supprimant la lettre Z des costumes, et impossible de ne pas voir le lien avec l'actualité en Russie et en Ukraine. ProtoVI partage des captures du jeu avec les changements sur Reddit, c'est en image ci-dessus.

Blizzard est connu pour prendre des pincettes avec l'actualité internationale, allant jusqu'à bannir Blitzchung des tournois Hearthstone après son soutien à Hong Kong, même si le studio a admis regretter cette décision par la suite. Il avait également retiré la skin Alien de Zarya (la pauvre est au centre de plusieurs polémiques), crée en hommage à Sinatraa, MVP de l'Overwatch League et accusé par la suite d'agressions sexuelles...