Overwatch Student Animation Festival : un concours d'animation avec 25 000 € à la clé

Alors que les Jeux d'Été 2020 d'Overwatch viennent de se terminer, Blizzard vient d'annoncer le concours Overwatch Student Animation Festival, ouverts aux étudiants en animation qui pourront gagner 25 000 € pour financer leurs projets. Un concours qui se déroulera en trois étapes jusqu'à l'année prochaine.

Blizzard a passé des accords avec les écoles d'animation et de cinéma de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège qui devront proposer chaque mois un projet d'animation (dessin à la main, stop-motion, 3D ou autre) sur les thèmes des vacances, de la cuisine et de la vie quotidienne. Le studio a par ailleurs fait appel à de grands noms de l'animation pour composer le jury, à savoir le réalisateur Christian Volckman et le directeur de Superprod Studio François Perreau, sans oublier des membres de Blizzard (bien connu pour ces cinématiques impressionnantes) comme le responsable des animations Ryan Denniston, la directrice associée des cinématiques Anna Morgan, le superviseur de la prévisualisation Jon Teer et bien évidemment le directeur des cinématiques Benjamin Dai. Blizzard précise :

Pour chaque catégorie mensuelle, Blizzard récompensera les équipes ou étudiants lauréats. Les dotations en jeu sont notamment pécuniaires. La finale sera le point d’orgue du festival, avec 6 000 € et des licences Overwatch pour l’équipe ou l'étudiant victorieux.

Les inscriptions à l'Overwatch Student Animation Festival ouvriront au début du mois de septembre, et les participants pourront envoyer leurs projets à partir du 1er octobre 2020. Si le concours vous intéresse, vous pouvez retrouver les informations complètes sur le site officiel, et pour vous inspirer, le livre de cuisine officiel d'Overwatch est vendu 35 € sur Amazon.fr.