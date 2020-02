Overwatch et Diablo : des séries d'animation mentionnées par le coprésident d'Activision-Blizzard

Nick van Dyk vient-il de faire une grosse boulette cette semaine ? Le coprésident du groupe Activision-Blizzard a en effet mis à jour son profil LinkedIn et mentionne l'existence de séries Overwatch et Diablo.

Nick van Dyk affiche en effet sur sa page de présentation :

Producteur exécutif de Diablo, une adaptation TV de la licence de Blizzard Entertainment, avec un rendu en style animé. La série est actuellement en préproduction pour une distribution mondiale sur Netflix.

Avec mon partenaire créatif, j'ai développé et vendu une série animée basée sur la franchise Overwatch de Blizzard.

Bien évidemment, ni Blizzard, Activision ou Netflix n'ont confirmé ces informations, mais dès 2018, les studios parlaient déjà de l'existence de « multiples projets » autour de Diablo. Ont été officialisés Diablo IV et Diablo: Immortal, une série animée serait idéale pour accompagner la sortie de ces jeux. Concernant Overwatch, Jeff Kaplan a déjà plusieurs fois affirmé qu'il aimerait étendre l'univers du jeu au travers d'autres médias, même si les développeurs présentent à chaque fois les nouveaux personnages via des comics et surtout de très belles cinématiques. Là encore, une série animée accompagnant le lancement d'Overwatch 2 serait logique.

Encore une fois, tout cela est à prendre avec des pincettes en attendant une officialisation de la part d'Activision-Blizzard ou Netflix, même si, concernant la série Overwatch, aucune plateforme de diffusion n'est précisée.