Palworld est (presque) le roi des recherches Google en 2024

C'est la tendance en fin d'année, les récapitulatifs sont partout, Xbox et PlayStation ont déjà lancé les leurs et c'est au tour de Google de suivre la tendance. Chaque année, la firme met en avant les recherches les plus populaires de ces derniers mois, l'année 2024 a été marquée par la Copa América, les élections présidentielles aux États-Unis ou encore la disparition tragique de Liam Payne.

Du côté du jeu vidéo, eh bien le terme le plus recherché en 2024 est... « Connections ». Il s'agit d'un jeu de puzzles avec des mots, dans la veine de Wordle, qui est disponible sur le site du New York Times. Cependant, Palworld arrive en seconde position, preuve que le jeu de survie avec des monstres de poche de Pocketpair a généré un énorme engouement. Le titre est dans le collimateur de Nintendo et The Pokémon Company pour des raisons assez obscures et une nouvelle île énorme devrait être dévoilée dans les prochaines heures. Chose intéressante, Palworld n'est nommé dans aucune catégorie aux Game Awards 2024, comme Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard en 2023, il faut dire que le jeu de Pocketpair est toujours en Early Access.

Dans le reste du Top 10 consacré au gaming, nous retrouvons le jeu sur navigateur Infinite Craft, Helldivers 2, Wuthering Waves, Black Myth: Wukong, Strands (un autre jeu avec des mots en ligne du NYT), Brawl Stars et PokéRogue, un fan game Pokémon avec des mécaniques rogue like. Palworld est pour rappel uniquement disponible en version dématérialisée sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez aussi le retrouver le Game Pass Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.