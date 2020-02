Paradox : des joueurs de plus en plus nombreux, l'éditeur veut « tester de nouveaux canaux de distribution » sur PC

Le catalogue de Paradox Interactive est impressionnant (Stellaris, Europa Universalis, Age of Wonders, Hearts of Iron, Cities: Skylines), et cela attire de nombreux joueurs. Comme l'a annoncé l'éditeur suédois dans un bilan trimestriel relayé par GamesIndustry.biz, le nombre de joueurs actifs chaque mois sur un jeu Paradox était de 4 millions en fin d'année dernière.

C'est une hausse de 30 % par rapport à la fin d'année 2018, et cela a notamment été atteint grâce à l'augmentation de 30 % des inscrits sur le site de Paradox, qui sont désormais 12 millions au total. Mais, chose étonnante, ce sont les titres un peu anciens qui séduisent ces joueurs, à l'instar de Battletech, Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV et Stellaris. Alors bien évidemment, les revenus sont en hausse également, Paradox a ainsi engendré 1,29 milliard de couronnes suédoises en 2019 (environ 122 millions d'euros), dont 381 millions de couronnes (36 millions d'euros) rien que pendant le quatrième trimestre, c'est 13 % de plus que l'année précédente sur la même période.

Ebba Ljungerd, PDG de Paradox Interactive, est par ailleurs revenue sur la manière de distribuer les jeux de l'éditeur sur ordinateurs, et il est clair qu'elle veut s'éloigner de Steam, afin de s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs :

Nous savons que le comportement des joueurs change avec le temps et il est donc important pour nous de tester en permanence de nouveaux canaux de distribution.

Pour rappel, Paradox Interactive propose ses jeux sur tout un tas de plateformes, dont évidemment l'Epic Games Store, mais vend également ses titres directement via son site Internet. Cette année, l'éditeur lancera plusieurs gros jeux, à savoir Crusader Kings III, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 et Empire of Sin (récemment repoussé), il est évident que Steam ne sera pas la plateforme privilégiée par Paradox pour ces lancements, et il même possible que l'éditeur songe à sortir sa propre plateforme, comme l'ont déjà fait de nombreux studios d'édition.