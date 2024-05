Path of Exile 2 : Grinding Gear Games dévoile l'expérience de jeu sur consoles, la concurrence peut prendre des notes

Alors que Diablo IV s'améliore petit à petit avec actuellement une Saison 4 : Butin redynamisé faisant surtout l'effet d'une grosse mise à jour et une extension baptisée Vessel of Hatred prévue pour la fin d'année, la concurrence ne va pas manquer dans les mois à venir. Eko Software compte en effet proposer son Dragonkin: The Banished en début d'année prochaine, tandis que Grinding Gear Games prépare depuis un bon moment déjà Path of Exile 2, qui nous intéresse à présent. Il a en effet fait son apparition cette nuit durant le State of Play, l'occasion pour les développeurs de préciser leurs plans pour la sortie sur PS5 et Xbox Series X|S en plus des PC et Mac. La plus grosse nouveauté souhaitée par les développeurs depuis un bon moment, c'est l'ajout de la coopération en local.

Path of Exile 2 entrera en Accès Anticipé cette année, sans plus de précision, sur toutes les plateformes déjà citées et sera pour rappel free-to-play, mais pas pay-to-win, avec des achats partagés entre les deux jeux et du cross-play.

De la coopération locale - Les joueurs n'auront plus besoin de plusieurs appareils pour jouer avec leurs amis. Une nouvelle fonctionnalité, la coopération locale, sera disponible sur toutes les plateformes supportées et nécessitera deux manettes pour jouer. Les joueurs pourront jouer en collaboration sur un seul compte ou se connecter avec deux comptes Path of Exile distincts sur le même PC ou la même console .

- Les joueurs n'auront plus besoin de plusieurs appareils pour jouer avec leurs amis. Une nouvelle fonctionnalité, la coopération locale, sera disponible sur toutes les plateformes supportées et nécessitera deux manettes pour jouer. Les joueurs pourront . Une prise en main revue et corrigée à la manette - Path of Exile 2 a été entièrement repensé pour les manettes. Dual Stick est un nouveau système qui vous permettra de personnaliser entièrement vos contrôles avec 24 emplacements . De plus, la refonte de l'inventaire rendra le jeu beaucoup plus facile à prendre en main. Enfin, chaque compétence a fait l'objet d'une attention particulière de la part d'une nouvelle équipe dédiée aux consoles afin de s'assurer qu'elle fonctionne bien manette en main.

- Path of Exile 2 a été entièrement repensé pour les manettes. Dual Stick est un nouveau système qui vous permettra de . De plus, la refonte de l'inventaire rendra le jeu beaucoup plus facile à prendre en main. Enfin, chaque compétence a fait l'objet d'une attention particulière de la part d'une nouvelle équipe dédiée aux consoles afin de s'assurer qu'elle fonctionne bien manette en main. Un jeu plus accessible - Path of Exile est un jeu réputé pour sa complexité, mais Path of Exile 2 permettra aux néophytes d'explorer et de comprendre plus facilement les mécaniques du jeu. En plus de simplifier de nombreuses mécaniques, Path of Exile 2 proposera également des tutoriels vidéo pour mieux comprendre comment utiliser chaque compétence en combat. Un nouveau système d'aide qui permettra aux joueurs de découvrir comment fonctionnent les statistiques des objets d'une simple pression de bouton fera également son apparition. Enfin un nouveau système permettant aux joueurs de mesurer les effets exacts que chacun de leurs choix aura sur leurs personnages sera implémenté. Tout ceci rendra le jeu beaucoup plus lisible.

- Path of Exile est un jeu réputé pour sa complexité, mais Path of Exile 2 permettra aux néophytes d'explorer et de comprendre plus facilement les mécaniques du jeu. En plus de simplifier de nombreuses mécaniques, Path of Exile 2 proposera également en combat. Un nouveau système d'aide qui permettra aux joueurs de découvrir comment fonctionnent les statistiques des objets d'une simple pression de bouton fera également son apparition. Enfin un nouveau système permettant aux joueurs de mesurer les effets exacts que chacun de leurs choix aura sur leurs personnages sera implémenté. Tout ceci rendra le jeu beaucoup plus lisible. Cross-play, progression partagée et lancements simultanés - Path of Exile 2 disposera de fonctionnalités cross-play et cross-progression sur toutes les plateformes supportées. Jouez avec vos amis sur d'autres plateformes, ou passez de la console au PC sans perdre votre progression. Le lancement, ainsi que toutes les mises à jour à venir, se feront simultanément sur PC et consoles.

Un jeu de rôle et d'action de nouvelle génération - Path of Exile 2 est un jeu de rôle et d'action développé par Grinding Gear Games. Bravez les dangers mortels du monde de Wraeclast, et partez à la rencontre de nombreuses cultures tout en affrontant le Mal sous toutes ses formes.

- Path of Exile 2 est un jeu de rôle et d'action développé par Grinding Gear Games. Bravez les dangers mortels du monde de Wraeclast, et partez à la rencontre de nombreuses cultures tout en affrontant le Mal sous toutes ses formes. Douze classes, certaines bien connues, d'autres entièrement nouvelles - Path of Exile 2 proposera douze classes de personnages, deux pour chaque combinaison de Force, de Dextérité et d'Intelligence. Vous pourrez combiner les compétences de plusieurs classes pour créer votre personnage idéal. Chacune des douze classes de personnage possède trois spécialisations d'Ascendance, pour un total de 36 classes d'Ascendance à découvrir.

- Path of Exile 2 proposera douze classes de personnages, deux pour chaque combinaison de Force, de Dextérité et d'Intelligence. Vous pourrez combiner les compétences de plusieurs classes pour créer votre personnage idéal. Chacune des douze classes de personnage possède trois spécialisations d'Ascendance, pour un total de 36 classes d'Ascendance à découvrir. Des ennemis uniques et redoutables - Dans Path of Exile 2, chaque zone de la campagne abritera un boss à affronter. Il y aura plus d'une centaine d'entre eux à combattre au fil des actes et chacun disposera de mécaniques uniques.

- Dans Path of Exile 2, chaque zone de la campagne abritera un boss à affronter. Il y aura plus d'une centaine d'entre eux à combattre au fil des actes et chacun disposera de mécaniques uniques. Un nouveau système de gemmes de compétence - Path of Exile 2 proposera 240 gemmes de compétence qui octroieront des compétences actives dévastatrices et 200 gemmes de soutien qui modifieront leur comportement. De plus, il sera possible de choisir deux spécialisations pour votre arbre de compétences passives, ce qui permettra à votre personnage de passer à volonté d'un style de combat à l'autre.

- Path of Exile 2 proposera 240 gemmes de compétence qui octroieront des compétences actives dévastatrices et 200 gemmes de soutien qui modifieront leur comportement. De plus, il sera possible de choisir deux spécialisations pour votre arbre de compétences passives, ce qui permettra à votre personnage de passer à volonté d'un style de combat à l'autre. Un système d'équipement amélioré - Path of Exile 2 proposera des centaines de types d'équipement à découvrir au fur et à mesure que vous explorerez les terres de Wraeclast. Ceux-ci disposeront d'un large éventail de modificateurs magiques, mais pourront également être trouvés dans des variantes uniques imprégnées d'un pouvoir ancestral.

- Path of Exile 2 proposera des centaines de types d'équipement à découvrir au fur et à mesure que vous explorerez les terres de Wraeclast. Ceux-ci disposeront d'un large éventail de modificateurs magiques, mais pourront également être trouvés dans des variantes uniques imprégnées d'un pouvoir ancestral. Toujours plus de contenu - À la conclusion de la campagne en six actes de Path of Exile 2, vous aurez accès à encore plus de contenu. Chacune de ces 100 nouvelles cartes de fin de partie proposera son propre combat de boss et des modificateurs qui permettront d'obtenir des versions remaniées de nombreuses ligues du premier épisode Path of Exile.

Vous pouvez ajouter Path of Exile 2 à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, Steam ou l'Epic Games Store.