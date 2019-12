Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, un donjon glacé à Sapporo et le renforcement des Personas détaillés et imagés

Entre les présentations des personnages jouables de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, Haru Okumura étant la dernière en date, Atlus donne également de plus amples informations sur le jeu à travers des rapports présentés par la mascotte actuelle de la saga, les Morgana Tsushin. Le deuxième numéro avait introduit Sendai et sa Jail au look moyenâgeux, qu'en est-il du troisième ?

Eh bien, c'est Sapporo qui est à l'honneur, où la bande fera la connaissance de Mariko Hyodo, une politicienne étrangement populaire doublée par Kyoko Terase, qui connait le père d'Haru... La Jail de cette ville arborera un thème hivernal avec de la glace et de la neige. Comme vous pouvez le constater, Jack Frost hante les lieux et fera office de boss, ainsi que d'ennemis à éliminer dans une phase de snowboard avec Yusuke !

Des détails sur le renforcement des Personas ont aussi été dévoilés, et cela passera évidemment par les combats, mais aussi via la Velvet Room, que seul Joker peut visiter. En plus de les rendre plus puissantes à l'aide de Points Persona (niveaux et statistiques), la fonction Persona Execution permet d'en fusionner deux ou trois ensemble, des bonus pouvant être ajoutés après de multiples fusions. En plus de ça, des cartes de compétence serviront à leur apprendre des compétences particulières.

Par ailleurs, les Personas pourront être obtenues en récupérant des masques lâchés par les Ombres et pourront ensuite être invoquées par Joker, qui est capable d'en changer en plein combat. Des visuels de toutes ces nouveautés du jour sont disponibles en deuxième page.

Rendez-vous en janvier pour découvrir l'une des autres villes de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, au choix Osaka ou Okinawa. Pour terminer, tout porte à croire que le titre de la version occidentale, qui reste encore à être annoncée, sera Persona 5 Strikers.