PewDiePie signe un contrat pour streamer exclusivement sur YouTube

Face à la recrudescence des contrats d'exclusivité de Twitch, qui essaye de garder un maximum de stars sous son aile, YouTube a été obligé de sortir le carnet de chèques. LazarBeam, Muselk et Valkyrae ont par exemple récemment signé un partenariat pour streamer sur la plateforme de Google jusqu'à nouvel ordre.

La société vient de frapper un grand coup en signant cette fois un contrat avec celui qui est sûrement la plus grande personnalité du réseau : Felix Kjellberg, PewDiePie en personne. Le détenteur de la deuxième plus grosse chaîne YouTube au monde, avec 104 millions d'abonnés à cette heure, va à présent effectuer l'intégralité de ses live directement sur le site à l'origine de sa popularité. Dernièrement, il diffusait ses parties sur DLive, un portail dédié au streaming avec qui il était en partenariat.



« Le streaming en direct est quelque chose sur lequel je me vais beaucoup me concentrer en 2020 et au-delà, donc être en mesure de travailler en partenariat avec YouTube et être à l'avant-garde des nouvelles fonctionnalités du service est spécial et passionnant pour l'avenir » déclare Felix Kjellberg.