PlayAzur Festival 2023 : le festival niçois de culture pop change de lieu et ouvrira ses portes ce week-end

La sixième édition du Play Azur Festival ouvrira ses portes ce week-end, soit les 6 et 7 mai prochains dans l'enceinte du Palais des Expositions de Nice, suite à la destruction du Palais des Congrès qui l'accueillait en son sein ces cinq dernières années. Pendant ces deux jours, le programme annonce plus de 300 activités qui mêlent culture pop, mangas, cosplay, comics, science-fiction, thème médiéval, jeux vidéo, K-pop, sciences et nouvelles technologies au travers d'ateliers, de démonstrations, de concours, de jeux, de tournois, de rencontres, de conférences et de dédicaces avec de nombreux invités (YouTubeurs, doubleurs, illustrateurs, cosplayeurs...).

Le Play Azur Festival 2023 sera divisé en plusieurs zones : Japon/Corée/Asie, Médiéval/Steampunk, Cinéma/Pop Culture, Manga/Comics/Fantastique, Jeux de société, Cosplay, Science/Culture/Audiovisuel, Jeux vidéo/e-sport et restauration. Du côté des invités, il y aura, sans être exhaustif, les comédiens de doublage Dorothée Pousséo (Tracer dans Overwatch, Margot Robbie dans Suicide Squad, le Loup de Wallstreet, Babylon...), Emmanuel Curtil (Jim Carrey, Mike Myers, Ben Stiller, Johnny Knoxville, Dean Cain et bien d’autres), le comédien Nicolas Gabion, que vous connaissez à minima pour son rôle du Chevalier de la Table ronde Bohort, prince de Gaunes dans la série Kaamelott créée par Alexandre Astier. Vous pourrez aussi rencontrer les vidéastes Sheshounet (JV), Dina (Just Dance), Meancat TV (concert), Léo - TechMaker (tech), mais aussi les illustrateurs David Messina et Alessia De Vincenzi, sans oublier des spécialistes de la science comme Alice aux pays des étoiles, La tête dans le cerveau ou encore La biologie fait des vidéos. Vous trouverez la liste complète des vingt-quatre invités sur la page dédiée du site du PlayAzur.

Le jeu vidéo sera à l'honneur avec pas moins de onze tournois et trois défis chaque jour : Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Street Fighter V, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Strikers: Battle League Football, Dragon Ball Fighter Z, Rivals of Aether, Valorant, League of Legends, Guilty Gear: Strive, Super Smash Bros. Ultimate, Runbow, Kung Foot, FIFA 23, Tekken 7, Windjammers 2, SoulCalibur VI, Street Fighter 30th Anniversary Collection, Fortnite, Vampire Survivors, Trackmania et Rocket League. Côté animation, il y a pas moins de trois concours de cosplay (qualification PACA pour la Coupe de France de Cosplay 2023, concours général solo et concours général groupe) organisé par Yumeji et deux concours de danse K-pop (qualification pour le Championnat de France de danse K-pop et Concours général de Dance cover K-pop). Vous pourrez retrouver une exposition dédiée à Harry Potter, un photocall Stranger Things, les Ghostbusters French Riviera avec le Bibendum Chamallow, la voiture mythique Ecto-1, du tir à l'arc, des bornes Nintendo Switch, le Choixpeau et la fameuse Ford Anglia de la famille Weasley, et bien d'autres choses à découvrir ici. Côté shopping, il y aura une soixantaine d'exposants autour du jeu vidéo, de l'artisanat, du médiéval, du steampunk, de la culture asiatique, du Japon, des comics, de Disney, de la nourriture et de la pop culture en général.

GAMERGEN.COM sera sur place avec deux stands dédiés à la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les activités prévues incluront une zone de simulation équipée d'un simulateur de voiture monté sur vérins et d'un kayak, une zone « Veste Haptique » avec la veste Skinetic, ainsi qu'une zone « Spatial Ops » qui est un laser game virtuel en réalité mixte et free roaming (déplacements réels). Il y aura également une zone « découverte et jeux » dotée de plusieurs casques VR pour vous transporter dans le métavers et un PlayStation VR 2 sera également disponible. Plus de précision à venir dans notre article de mercredi.

Vous pouvez suivre les différentes annonces du PAF via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou le site officiel. Le salon ouvrira ses portes entre 10h00 et 19h00 le samedi 6 mai, entre 10h00 et 18h00 le dimanche 7 et la billetterie en ligne est ici. Les pass préventes sont disponibles jusqu’au vendredi 5 mai à 23h00 et permettent de rentrer dans le salon dès 9h30 les deux jours. Niveau tarif, cela démarre à 12 € la journée et 18 € pour le week-end. Il existe un pass famille (deux adultes et jusqu'à trois mineurs) à 24 € la journée et 51 € pour les deux jours. L'accès est gratuit pour les enfants de moins de sept ans. Pour les retardataires, la vente de billet sur place sera disponible à partir de 10h00.