PlayStation 5 : une belle nouveauté pour les utilisateurs de Discord en approche

Cela fait déjà près de deux ans et demi que Discord a été intégré à l'écosystème PlayStation, sauf qu'encore actuellement, il faut passer par l'application dédiée pour rejoindre un chat en utilisant la PS5... Bref, ce n'est absolument pas pratique ni clair dans la manière de procéder et il est bien plus rapide de lancer une discussion avec notre smartphone près de nous. Il aura fallu du temps, mais Sony Interactive Entertainment va dans les prochaines semaines intégrer nativement Discord à l'interface de la console !

Voici ce qui a été dit sur le PlayStation Blog à ce sujet :

Au cours des dernières années, nous avons collaboré avec Discord afin de proposer aux joueurs davantage de moyens de se connecter avec leurs amis et communautés via Discord et sur console PS5. Depuis que nous avons introduit le chat vocal Discord sur PS5, les joueurs ont participé à plus de 290 millions de chats vocaux Discord sur PS5 afin de discuter avec leurs amis tout en jouant.

Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous informer que nous avons lancé le déploiement d'une fonctionnalité permettant aux joueurs PS5 de rejoindre un chat vocal Discord directement sur leur console PS5. De cette manière, ils n'auront pas besoin d'utiliser Discord sur PC ni l'application mobile pour prendre contact.

Comment rejoindre un chat vocal Discord sur PS5

Pour commencer, accédez au centre de contrôle de la PS5 et sélectionnez l'onglet Discord dans Game Base. Ensuite, choisissez le serveur Discord ou le groupe de messagerie que vous souhaitez rejoindre. Vous pouvez alors sélectionner votre chat vocal préféré. Vous aurez accès à d'autres informations, comme les personnes déjà présentes dans le canal de discussion. Vous recevrez également une notification sur votre console PS5 lorsqu'un autre utilisateur de Discord vous appellera, ce qui vous permettra de lui répondre immédiatement.

Cette mise à jour vous permettra de rejoindre encore plus facilement les conversations Discord avec d'autres joueurs. Elle sera déployée progressivement au cours des prochaines semaines, d'abord au Japon et en Asie, puis en Europe, en Australie/Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et enfin dans la zone Amérique.

Remarque : vous devrez avoir installé la dernière mise à jour de votre console et associé vos comptes pour le PlayStation Network et Discord.