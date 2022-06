PlayStation Plus : les nouveaux abonnements disponibles en Europe, une publicité aventureuse pour marquer le coup

Après avoir atteint l'Asie, le Japon et l'Amérique, la nouvelle formule du PlayStation Plus débarque aujourd'hui même en Europe. Exit le PlayStation Now, nous avons maintenant accès à un abonnement Essentiel, répliquant l'offre actuelle, ainsi qu'à des déclinaisons Extra et Premium plus chers, incluant une sélection de jeux PS5 et PS4 en téléchargement ou en cloud, ainsi qu'un Catalogue des Classiques donnant accès à des titres PS1, PS2 et PS3.



La liste complète des jeux disponibles chez nous est disponible sur le site officiel, avec encore quelques surprises par rapport aux autres pays, dont Super Stardust Portable. Pour marquer le coup, Sony Interactive Entertainment a dévoilé une publicité centrée sur Mr. Malcolm, un joueur-aventurier qui a collecté bien des artefacts lors de ses épopées numériques, et nous invite à faire de même grâce au catalogue du PS+.

Nous sommes dans les toutes dernières étapes de la sortie du tout nouveau PlayStation Plus, dont le déploiement aura lieu aujourd’hui en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande ! Nous sommes ravis de pouvoir enfin proposer le nouveau PlayStation Plus à davantage de fans.

Pour célébrer cette occasion unique, nous voulions vous dévoiler notre nouveau spot international, Mr. Malcolm, qui célèbre les jeux et certains des titres offerts précédemment via PlayStation Plus. Ce spot transporte les spectateurs dans un monde mystique et fascinant et présente des expériences disponibles via nos jeux merveilleux.

Après 35 jours de préparation, nous avons enregistré cette vidéo en six jours dans 6 endroits différents. Elle comporte 94 équipiers et 68 acteurs, qui ont tous travaillé dur pour donner vie à Mr. Malcolm. Nous avons utilisé plus de 1 270 accessoires, dont environ 80 trophées et 120 horloges ! Nous avons également dissimulé plus d’une dizaine d’easter eggs, ces références cachées à des jeux tant appréciés par les joueurs, dans ce spot. Parviendrez-vous à tous les retrouver ?

Nous souhaitions remercier la communauté PlayStation de nous avoir rejoints dans cette aventure au cours de ces dix dernières années où le PlayStation Plus n’a fait qu’évoluer. Ce jour marque le début d’une nouvelle ère pour le PlayStation Plus, et nous sommes ravis de toutes les possibilités qui s’offrent à nous. Restez à l’écoute pour ne pas manquer nos annonces mensuelles sur les prochains jeux proposés aux abonnés PlayStation Plus.