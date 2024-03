PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en mars 2024 dévoilés, Crunchyroll s'invite aussi

Après les jeux offerts à tous les abonnés PlayStation Plus pour le mois de mars, il est déjà temps de s'intéresser à ceux qui vont être ajoutés aux Catalogues des Jeux et des Classiques. En dehors de NBA 2K24 et de Mystic Pillars: Remastered qui devrait donc être lancé sur PS5 à cette occasion, les productions ne sont pas spécialement récentes pour ne pas changer.

Vous trouverez donc ci-dessous la liste des 13 jeux qui seront ajoutés la semaine prochaine, le mardi 19 mars.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux NBA 2K24 Édition Kobe Bryant (PS5, PS4)

Marvel's Midnight Suns (PS5, PS4)

Resident Evil 3 (PS5, PS4)

LEGO DC Supervillains (PS4)

Mystic Pillars: Remastered (PS5)

Blood Bowl 3 (PS5, PS4)

Super Neptunia RPG (PS4)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS5) (la version PS4 est déjà disponible) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Jak and Daxter The Lost Frontier (PSP)

Cool Boarders (PS1)

God Eater Burst (PSP)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (PS4)

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R (PS5, PS4)

Par ailleurs, des séries diffusées sur Crunchyroll vont pouvoir être visionnées sans frais supplémentaires par les abonnés Premium dans certains pays (Mexique, Espagne, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et France) à partir du 13 mars via Sony Pictures Core. My Hero Academia s'y ajoutera dès le 1er avril.

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.