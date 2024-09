PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en septembre 2024 dévoilés, avec une belle nouveauté day one

Même si la PS5 Pro vient d'être annoncée et qu'elle fait énormément parler d'elle sur la Toile, pas spécialement en bien d'ailleurs, cela ne change en rien les habitudes de Sony Interactive Entertainment qui vient donc de présenter le programme de septembre pour le Catalogues des Jeux et des Classiques du PlayStation Plus à destination des abonnés Extra et Premium. En tête d'affiche, nous retrouvons une sortie en day one qui a tout pour plaire, le coloré The Plucky Squire. Pour le reste, rien de particulièrement exaltant, malgré la qualité des titres proposés.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 13 jeux qui seront ajoutés le mardi 17 septembre.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux The Plucky Squire (PS5)

Under The Waves (PS5, PS4)

Night in the Woods (PS5, PS4)

Chernobylite (PS5, PS4)

Wild Card Football (PS5, PS4)

Space Engineers (PS5, PS4)

Road 96 (PS5, PS4)

Ben 10 (PS4)

Far Cry 5 (PS4) PlayStation Plus Premium | Jeux PSVR 2 et Catalogue des Classiques Pistol Whip (PSVR 2)

Secret Agent Clank (PSP)

SkyGunner (PS2)

Mister Moskeeto (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

