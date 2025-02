PlayStation Showcase : un gros évènement à venir bientôt ?

Le PlayStation State of Play de la semaine dernière aura permis de voir ou revoir des jeux très attendus, notamment Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Lies of P: Overture, Borderlands 4, Tides of Annihilation, Onimusha: Way of the Sword ou encore Saros, le prochain jeu de Housemarque, qui était d'ailleurs la seule réelle exclusivité PS5 de la soirée. Les fans sont un peu restés sur leur faim, mais il pourrait y avoir du rab dans les prochains mois.

D'après Jeff Grubb, Sony serait en pleine réflexion quant à savoir s'il organisera un PlayStation Showcase cet été. Ce format, plus conséquent que le State of Play, est oublié depuis mai 2023, la dernière édition en date avait mis en avant Alan Wake 2, Helldivers 2, Phantom Blade Zero, Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, les jeux PSVR 2 Beat Saber, Arizona Sunshine 2 et Resident Evil 4 ou encore... Fairgame$ et Concord. L'accent est mis sur les jeux first party, autant dire que les possesseurs de PS5 et de PlayStation VR 2 apprécient tout particulièrement les Showcases.

Selon Jeff Grubb, Sony hésiterait entre un nouveau State of Play ou un gros Showcase pour cet été 2025. Si c'est ce second format qui est choisi, nous devrions y voir de nombreux jeux attendus en 2026 ou après, notamment Marvel's Wolverine d'Insomniac Games, mais pas Marathon. D'après le journaliste, Bungie préférerait présenter son jeu dans son coin, possiblement dès le mois d'avril.

