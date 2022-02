PlayStation State of Play : une diffusion consacrée à Gran Turismo 7 à suivre ce mercredi à 23h00

Sony Interactive Entertainment n'a pas qu'Horizon Forbidden West en production majeure pour ce début d'année 2022. En effet, d'ici un peu plus d'un mois sortira Gran Turismo 7, le prochain jeu de course de Polyphony Digital, attendu aussi bien sur PlayStation 5 que sur PS4. Les occasions de le voir n'ont pas manqué récemment, par exemple avec l'annonce du circuit Daytona International Speedway ou une vidéo consacrée à l'exploitation de la puissance de la PS5. Si vous appréciez les sports automobiles et attendez avec impatience ce titre, bonne nouvelle, vous allez en voir bien plus cette semaine !

En effet, un nouveau State of Play vient d'être annoncé et sera diffusé ce mercredi 2 février 2022 à 23h00. Il sera entièrement consacré à GT7 et nous promet plus de 30 minutes de visuels et gameplay inédits. Vous pourrez le suivre depuis cet article via le flux YouTube ci-dessous :

En attendant, vous pouvez visionner un spot publicitaire récemment partagé.

La date de sortie de Gran Turismo 7 est fixée au 4 mars prochain et vous pouvez le précommander dès 68,99 € sur Amazon.