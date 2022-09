Pocket Monster Issue : The Pokémon Company attaque les développeurs chinois en justice et exige des excuses publiques

Vous ne connaissez sans doute pas Pocket Monster Issue, et c'est bien normal, il s'agit d'un jeu mobile qui cartonne surtout en Chine depuis plus de cinq ans. Problème, il suffit de jeter un coup d'œil au jeu pour voir qu'il s'agit d'un vulgaire plagiat de la franchise Pokémon, et ça ne plaît évidemment pas aux concepteurs japonais.

The Pokémon Company vient en effet de porter plainte contre les développeurs de Pocket Monster Issue, demandant 500 millions de yuan (72 millions d'euros) de réparation de dommages et des excuses à poster publiquement sur les sites de jeux vidéo en Chine. Il faut dire que Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co, l'un des développeurs du jeu, se serait fait plus de 300 millions de yuans (43 millions d'euros) avec Pocket Monster Issue depuis son lancement, un titre qui reprend le nom de la franchise (Pocket Monsters au Japon) et surtout les apparences des créatures.

Nintendo n'a quant à lui pas communiqué sur cette affaire, mais doit évidemment la suivre de très près. Pour rappel, les prochains jeux de la franchise seront Pokémon Écarlate et Violet, nous avons découvert récemment Tag-Tag, et vous pouvez précommander les titres à 44,99 € sur Amazon.