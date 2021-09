Pokémon Évolutions : un combat dantesque entre Lunala et Necrozma dans l'épisode 2, L'éclipse

Pour les 25 ans de la licence, The Pokémon Company et OLM nous ont concocté pour cette fin d'année une série de huit épisodes baptisée Pokémon Évolutions, qui va revisiter dans l'ordre inverse de leur apparition les différentes régions des jeux vidéo. Ainsi, nous avons déjà pu découvrir la confronter face à Éthernatos d'Épée et Bouclier plus tôt dans le mois. Le 2e épisode vient de sortir et nous emmène donc à Alola, l'archipel de la 7G présent dans les jeux Pokémon Soleil, Lune, Ultra-Soleil et Ultra-Lune.

La star de cet épisode, c'est donc la jeune Lilie, que notre personnage dans le jeu rencontrait justement alors que son Cosmog se faisait attaquer par une bande de Piafabec, ce qui nous est ici montré en flashback. L'intrigue avec Elsa-Mina présente dans les versions « Ultra » sert ici de base, plus précisément celle d'Ultra-Lune, puisque la présidente de la Fondation Æther cherche à vaincre Necrozma et se rend dans son monde en ouvrant une Ultra-Brèche. Nous retrouvons donc la jeune fille à l'Autel de la Lune où son Cosmovum évolue en Lunala, donnant lieu à une scène emplie de grâce.

En revanche, pas d'Ultra-Mégalopole ni d'Ultra Necrozma, sans doute en raison du focus sur Lilie, nous avons seulement droit à la confrontation entre Lunala et la créature prismatique dans notre monde avant que ce dernier ne fusionne avec pour devenir Necrozma Ailes de l'Aurore. Si le combat est bien orchestré et bénéficie et d'une animation au top, son dénouement a de quoi nous laisser sur notre faim. Nous passerons également sur la VF d'Elsa-Mina, qui a de quoi laisser sceptique...

Dans tous les cas, rendez-vous le 7 octobre pour le prochain épisode à Kalos !

