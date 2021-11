Pokémon GO : dates et détails pour la Journée Communauté de décembre, toutes les créatures stars de 2021 sur le retour !

La dernière Journée Communauté de Pokémon GO de l'année est toujours un peu spéciale. Déjà, car elle s'étale sur les 2 jours d'un week-end, mais aussi car elle fait revenir les créatures mises en avant les 11 mois précédents. Ce sera encore le cas les 18 et 19 décembre 2021 avec la possibilité de capturer des versions classiques ou chromatiques de Machoc, Rosélia, Tylton, Griknot, Vipélierre, Passerouge, Évoli, Skelénox, Lixy, Gruikui et Moustillon, dont les évolutions pourront apprendre des attaques rares.



Le week-end sera également l'occasion de profiter de bonus ponctuels, d'Œufs éclosant en monstres des Journées Communautés de 2020 et de Raids spéciaux, détaillés ci-dessous.

Dresseurs, Alors que 2021 s'achève, revenons sur les évènements de Journée Communauté que nous avons partagées ensemble. Cette année, le dernier évènement Journée Communauté aura lieu le samedi 18 décembre et le dimanche 19 décembre 2021. Tout au long de l'évènement, les Pokémon mis à l'honneur pour la Journée Communauté de 2021 apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage, tandis que ceux de la Journée Communauté de 2020 sortiront des Œufs et apparaîtront dans les Raids. Cet évènement sera donc le moment idéal pour capturer les Pokémon mis à l'honneur dans les évènements Journée Communauté que vous avez peut-être manqués ! Journée Communauté de décembre Samedi 18 décembre 2021, de 11h00 à 17h00, heure locale.

Dimanche 19 décembre 2021, de 11h00 à 17h00, heure locale. Bonus d’évènement Les Encens activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Les Modules Leurre activés pendant l'évènement dureront trois heures.

Distance d'éclosion divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans un Incubateur au cours de cet évènement.

PX de capture x2.

Poussière Étoile de capture x2. Bonus spéciaux Du vendredi 17 décembre 2021, à 13h00, heure locale, au dimanche 19 décembre 2021, à 23h59, heure locale. Pour célébrer le dernier évènement Journée Communauté de l’année, deux bonus supplémentaires seront disponibles tout le week-end. 25 % de réduction du coût en Poussière Étoile pour les échanges.

1 échange spécial supplémentaire par jour. Extension du stockage de Pokémon et du sac d’objets Pour vous aider à vous préparer au plus grand évènement Journée Communauté de l'année, la capacité maximale d'extension du stockage de Pokémon et du sac d'objets sera augmentée ! N'hésitez pas à acheter des extensions de sac d’objets et de stockage de Pokémon dans la boutique pour pouvoir stocker plus de Poké Balls et tous les Pokémon que vous allez attraper pendant l'événement Journée Communauté de décembre ! Plafond d'extension du stockage de Pokémon : 5 000 -> 5 500.

Plafond d'extension du sac d’objets : 4 000 -> 4 500.

Ce changement prendra effet le jeudi 16 décembre 2021 à 22h00 CET. Rencontres sauvages Les Pokémon vedettes des évènements Journée Communauté de 2021 suivants apparaîtront plus souvent dans la nature. Tous les Pokémon ci-dessous seront également attirés par l'encens et et les leurres quel que soit le jour. Apparition plus fréquente le samedi 18 décembre

Machoc



Rosélia



Tylton



Griknot



Vipélierre



Passerouge

Apparition plus fréquente le dimanche 19 décembre

Évoli*



Skelénox



Lixy



Gruikui



Moustillon * Si vous attrapez un Évoli au cours de l'évènement, il connaîtra Dernier Recours. Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Œufs Les Pokémon suivants vont éclore dans les Œufs de 2 km. Salamèche

Aspicot

Abra

Fantominus

Rhinocorne

Magicarpe

Porygon

Élekid

Magby

Grainipiot

Tiplouf

Rozbouton Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Raids Les Pokémon vedettes des Journées Communauté de 2020 suivants apparaîtront dans les Raids. Salamèche

Aspicot

Abra

Fantominus

Rhinocorne

Élektek

Magmar

Magicarpe

Porygon

Grainipiot

Tiplouf Si la chance vous sourit, vous pourrez même en rencontrer un Chromatique ! Attaques exclusives Les attaques exclusives suivantes seront disponibles lors de l'évolution des Pokémon suivants du vendredi 17 décembre 2021 à 19h00 CET au lundi 20 décembre 2021 à 19h00 CET. Dracaufeu

Faites évoluer Reptincel en Dracaufeu connaissant l'Attaque Immédiate Dracosouffle.

Dardargnan

Faites évoluer Coconfort en Dardargnan connaissant l'Attaque Chargée Tunnelier.

Alakazam

Faites évoluer Kadabra en Alakazam connaissant l’Attaque Immédiate Riposte.

Mackogneur

Faites évoluer Machopeur en Mackogneur connaissant l’Attaque Chargée Représailles.

Ectoplasma

Faites évoluer Spectrum en Ectoplasma connaissant l'Attaque Chargée Poing Ombre.

Léviator

Faites évoluer Magicarpe en Léviator connaissant l'Attaque Chargée Hydroqueue.

Aquali

Faites évoluer Évoli en Aquali connaissant l'Attaque Chargée Ébullition.

Voltali

Faites évoluer Évoli en Voltali connaissant l'Attaque Chargée Élecanon.

Pyroli

Faites évoluer Évoli en Pyroli connaissant l'Attaque Chargée Surpuissance.

Mentali

Faites évoluer Évoli en Mentali connaissant l'Attaque Chargée Ball’Ombre.

Noctali

Faites évoluer Évoli en Noctali connaissant l'Attaque Chargée Psyko.

Tengalice

Faites évoluer Pifeuil en Tengalice connaissant l'Attaque Immédiate Balle Graine.

Altaria

Faites évoluer Tylton en Altaria connaissant l'Attaque Chargée Pouvoir Lunaire.

Pingoléon

Faites évoluer Prinplouf en Pingoléon connaissant l'Attaque Chargée Hydroblast.

Luxray

Faites évoluer Luxio en Luxray connaissant l'Attaque Chargée Psycho-Croc.

Roserade

Faites évoluer Rosélia en Roserade connaissant l'Attaque Immédiate Balle Graine.



Faites évoluer Rosélia en Roserade connaissant l'Attaque Chargée Ball’Météo de type Feu.

Carchacrok

Faites évoluer Carmache en Carchacrok connaissant l'Attaque Chargée Telluriforce.

Rhinastoc

Faites évoluer Rhinoféros en Rhinastoc connaissant l'Attaque Chargée Roc-Boulet.

Élekable

Faites évoluer Élektek en Élekable connaissant l'Attaque Chargée Lance-Flammes.

Maganon

Faites évoluer Magmar en Maganon connaissant l'Attaque Chargée Tonnerre.

Phyllali

Faites évoluer Évoli en Phyllali connaissant l'Attaque Immédiate Balle Graine.

Givrali

Faites évoluer Évoli en Givrali connaissant l'Attaque Chargée Vibraqua.

Porygon-Z

Faites évoluer Porygon2 en Porygon-Z connaissant l'Attaque Chargée Triplattaque.

Noctunoir

Faites évoluer Téraclope en Noctunoir connaissant l'Attaque Chargée Ball’Ombre.

Majaspic

Faites évoluer Lianaja en Majaspic connaissant l'Attaque Chargée Végé-Attaque.

Roitiflam

Faites évoluer Grotichon en Roitiflam connaissant l'Attaque Chargée Rafale Feu.

Clamiral

Faites évoluer Mateloutre en Clamiral connaissant l'Attaque Chargée Hydroblast.

Flambusard

Faites évoluer Braisillon en Flambusard connaissant l'Attaque Immédiate Calcination.

Nymphali

Faites évoluer Évoli en Nymphali connaissant l'Attaque Chargée Choc Psy. Scénario d'Étude spéciale : Journée Communauté de décembre 2021 Pour 1 $ US (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder au scénario d’Étude spéciale exclusif à la Journée Communauté de décembre 2021. Restez à l’affût pour ne pas rater la mise en ligne des billets pour le scénario d'Étude spéciale de la Journée Communauté de décembre 2021 ! Les billets sont non remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation). Veuillez noter que cette Étude spéciale n'inclura pas de médaille. Étude ponctuelle Du samedi 18 décembre 2021 à 11h00, heure locale, au lundi 20 décembre 2021 à 10h00, heure locale. Une Étude ponctuelle sera disponible avec des missions mettant à l'honneur tous les Pokémon vedettes des événements Journée Communauté des deux dernières années ! Missions d'Étude de terrain Du vendredi 17 décembre à 19h00 CET au lundi 20 décembre 2021 à 19h00 CET. Terminez certaines missions d'Étude de terrain pour gagner de la Méga-Énergie pour les Pokémon suivants. Dracaufeu

Dardargnan

Ectoplasma

Léviator

Altaria Lots évènementiels Disponible du vendredi 17 décembre 2021 à 19h00 CET au lundi 20 décembre 2021 à 19h00 CET. Il y aura une Boîte Journée Communauté spéciale à achat unique disponible pour 1 280 PokéPièces, comprenant 50 Hyper Balls, six Morceaux d’Étoile, une CT Attaque Immédiate d'élite et une CT Attaque Chargée d’élite. 30 Hyper Balls seront disponibles gratuitement dans la boutique. N’hésitez pas à venir les chercher pendant l’évènement ! Alors que 2021 touche à sa fin, remémorons-nous les moments que nous avons vécus lors de tous les évènements Journée Communauté de cette année. N'oubliez pas de partager vos expériences du week-end sur les réseaux sociaux avec #PokemonGOCommunityDay. C'est parti !

