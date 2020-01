Pokémon GO : le Marathon Éclosion est lancé, avec des lunettes 2020 et des Pokémon chromatiques festifs

Niantic nous a prévenus, le mois de janvier sera encore l'occasion de faire des kilomètres et des sessions de chasse pour grossir notre Pokédex dans Pokémon GO.

Depuis ce jeudi et jusqu'au 16 janvier, l'aventure sera placée sous le signe d'un Marathon Éclosion, avec de nombreux Pokémon coiffés de chapeaux festifs à découvrir. Pour vous inciter à marcher et faire naître les créatures depuis des Œufs, les Bonbons et Poussières Étoiles des éclosions sont doublés, et un beau bonus vous attend si vous dépassez les 50 kilomètres hebdomadaires via le Suivi d’exploration. Enfin, dans la boutique, vous pourrez acheter des lunettes 2020 pour 160 pièces.

Dresseurs, Préparez vos Incubateurs ! Le Marathon Éclosion du Suivi d'exploration est de retour, et c'est le moment parfait pour prendre une longueur d'avance sur vos résolutions de la nouvelle année. Pendant le Marathon Éclosion du Suivi d'exploration, vous pourrez obtenir de la Poussière Étoile supplémentaire, des Super Bonbons et une Pierre Unys si vous parcourez une certaine distance. Vous pourrez trouver des Pokémon avec un chapeau de fête en faisant éclore des Œufs et en rencontrant des Pokémon à l'état sauvage. Date et heure Du jeudi 2 janvier 2020 à 22h00 au jeudi 16 janvier 2020 à 22h00 Caractéristiques Vous pourrez faire éclore un Pichu ou un Chenipotte avec un chapeau de fête dans les Œufs de 2 km.

Vous aurez une chance de faire éclore un Pichu avec un chapeau de fête dans les Œufs de 7 km.

Dans les raids deux étoiles, vous aurez une chance de défier un Rattatac et un Qulbutoké avec des chapeaux de fête.

Vous pourrez attraper des Pikachu avec des chapeaux de fête à l'état sauvage.

Si vous avez de la chance, vous pourrez rencontrer des Rattatac, Pikachu, Pichu, Qulbutoké et Chenipotte Chromatiques, tous avec des chapeaux de fête ! Bonus Bonbons d’éclosion x2

Poussières Étoiles d’éclosion x2

Récompenses de Suivi d’exploration pour avoir parcouru 50 km : 50 000 Poussières Étoile, 15 Super Bonbons et une Pierre Unys garantie Objets d'avatar Fêtez l'année 2020 avec les Lunettes 2020 ! Maintenant disponibles dans la Boutique Mode. Partagez vos photos Cliché GO de Chenipotte avec un chapeau de fête sur les réseaux sociaux avec le hashtag #GOsnapshot ! C'est parti !