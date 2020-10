Pokémon GO : Pikachu à Casquette Monde, Étude spéciale et plus avec l'évènement Semaine du Dessin Animé 2020

Pokémon, la série : Les Voyages, est en cours de diffusion sur Gulli et Canal J depuis quelques semaines maintenant. Sans raison apparente, Pokémon GO a décidé de célébrer cette 23e saison avec un évènement dédié appelé La Semaine du Dessin Animé 2020. Au programme, un Pikachu à Casquette Monde, des créatures liées à Sacha et Goh qui vont apparaître plus fréquemment, des objets pour avatars inspirés de Goh et une Étude ponctuelle.



La sauterie se déroulera du 6 novembre à 8h au 12 novembre à 22h00, et le programme est lisible ci-dessous.

Pikachu coiffée d’une Casquette Monde apparaîtra dans la nature. Les Dresseurs les plus chanceux rencontreront peut-être sa version chromatique !

Du jeudi 5 novembre 2020 à 13h00 PST (UTC -8) au lundi 16 novembre 2020 à 13h00 PST (UTC -8), Lugia reviendra dans les Raids de niveau 5, il possédera cette fois l’attaque Aéroblast.

Les Pokémon comme Herbizarre, Scarabrute, Ronflex, Golemastoc et d’autres apparaîtront dans les Raids.

Vous pourrez rencontrer les Pokémon suivants plus fréquemment dans la nature : Bulbizarre, Noeunoeuf, Osselait, Insécateur, Minidraco, Héricendre et bien d’autres ! Vous pourriez même rencontrer un Osselait chromatique !

Pichu, Babimanta, Riolu et Osselait écloront d’Œufs de 7 km. Les Dresseurs les plus chanceux verront peut-être éclore un Osselait chromatique !

Terminez une Étude ponctuelle inspirée des épisodes du dessin animé du moment : Pokémon, les voyages.

Goh pourrait bien apparaître dans vos Clichés GO. N’oubliez pas de prendre des photos au cours de l’évènement !

Des objets pour avatars inspirés de Goh seront disponibles. Rendez-vous dans la Boutique Mode pour obtenir vos objets gratuitement.

