Pokémon GO : Ponyta et Canarticho de Galar à capturer dès maintenant, de nouvelles fonctionnalités et une liste d'évènements pour novembre

Pour célébrer la sortie de Les terres enneigées de la Couronne, deuxième DLC de Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon GO remet aujourd'hui à l'honneur les créatures de la huitième génération. Canarticho de Galar refait ainsi son retour dans la nature pendant quelques heures, avec la possibilité de le faire évoluer en Palarticho, et pour la première fois, vous pourrez croiser des Ponyta de Galar dans les Combats de Raids.

Rassurez-vous, après ce soir, il sera toujours possible de les capturer, via des Œufs de 7 km.



Des Pokémon découverts dans la région de Galar apparaîtront dans la nature Horaire Du jeudi 22 octobre 2020 à 18h00 PDT (UTC -7) au vendredi 23 octobre 2020 à 18h00 PDT (UTC -7). Particularités Canarticho de Galar, apparu pour la première fois dans Pokémon GO lors d’un évènement fêtant la sortie de L’île solitaire de l’Armure (la première partie du Pass d’extension de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier), apparaîtra dans la nature.

Vous pourrez faire évoluer Canarticho de Galar en Palarticho de Galar. Pour faire évoluer Canarticho de Galar, il doit être votre copain et vous devez réaliser 10 Excellents lancers. Le nombre d’Excellents lancers réussis ne retombe pas à 0 si vous changez de Copain Pokémon, alors n’hésitez pas !

Ponyta de Galar apparaîtra dans les Combats de Raids. La petite corne de ce Pokémon possède des vertus curatives.

Vous pourrez faire évoluer Ponyta de Galar en Galopa de Galar. Partez attraper ces Pokémon de Galar avant la fin de l’évènement. À la fin de l’évènement, Ponyta de Galar et Canarticho de Galar écloront des Œufs de 7 km, et vous pourrez toujours les faire évoluer. De nouveaux objets pour avatars, dont une tenue de Couronneige, sont disponibles ! De nouveaux objets pour avatars ressemblant aux tenues que portent les Dresseurs dans Les terres enneigées de la Couronne sont disponibles gratuitement dans la Boutique Mode.

Dans le même temps, Niantic a dévoilé le programme des festivités pour novembre, avec un Togetic dans la Phase d'Étude, les Boss de Raid, les Pokémon Vedette et plus encore. Des mises à jour permettront aussi d'en apprendre plus sur les origines des Pokémon et comment nous les avons capturés, et étaleront les Études Spéciales dans le temps pour les nouveaux joueurs.

Rencontre de la Phase d'Étude de novembre Du dimanche 1er novembre 2020 à 13h00 au mardi 1er décembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris), vous pourrez rencontrer Togetic, le Pokémon Bonheur, lors de la Phase d'Étude. Un mois avec des Boss de Raid différents dans les raids cinq étoiles ! En novembre, préparez-vous à défier de nouveaux Boss de Raid dans les raids cinq étoiles ! Du vendredi 23 octobre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris) au jeudi 5 novembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Darkrai dans des raids cinq étoiles.

Du jeudi 5 novembre 2020 à 13h00 au lundi 16 novembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris), un Pokémon familier reviendra dans les raids cinq étoiles.

Du lundi 16 novembre 2020 à 13h00 au mardi 24 novembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris), vous pourrez défier Terrakium, Cobaltium et Viriduim dans des raids cinq étoiles.

Restez connectés pour en apprendre plus sur le Boss de Raid qui participera aux raids cinq étoiles du mardi 24 novembre 2020 à 13h00 au lundi 30 novembre 2020 à 13h00 PST (22h00 heure de Paris) ! Une Heure de Raids aura lieu chaque semaine en novembre, les mercredis à 18h00 heure locale, avec le Boss de Raid cinq étoiles de la semaine. Heures du Pokémon vedette En novembre, l'Heure du Pokémon vedette se déroulera tous les mardis à 18h00 heure locale, et chaque heure mettra à l'honneur un Pokémon différent et un bonus spécial ! Mardi 3 novembre 2020 : Osselait sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Poussière Étoile quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 10 novembre 2020 : Rondoudou sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de PX quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 17 novembre 2020 : Miaouss sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous attraperez des Pokémon.

Mardi 24 novembre 2020 : Barloche sera sous le feu des projecteurs et vous gagnerez deux fois plus de Bonbons quand vous transférerez des Pokémon. Autres événements incroyables et mises à jour de fonctionnalités Soyez prêts à participer à une Étude ciblée le 28 novembre 2020 ! Le Pokémon vedette sera annoncé à une date ultérieure. Très prochainement, vous pourrez en savoir plus sur les Pokémon que vous avez appris à connaître et à aimer ! Par exemple, si votre Pokémon est sorti d'un Œuf, vous verrez de quel type d'Œuf il est issu. Si vous avez attrapé votre Pokémon lors d'une rencontre après un raid, vous pourrez en savoir plus sur ce raid, si c'était un Raid EX ou un Méga-Raid, ou si vous avez combattu dans le raid à distance ou en personne. Vous saurez également si vous avez rencontré votre Pokémon lors d'une rencontre spéciale, comme une rencontre après votre victoire de la Ligue de Combat GO, une rencontre de Phase d'Étude ou une rencontre surprise après avoir pris un cliché. Vous pourrez même savoir si vous avez attrapé votre Pokémon lors d'un de nos événements nécessitant un billet, comme le Pokémon GO Fest ! Nous espérons que cette mise à jour vous permettra, à vous et à vos Pokémon, de vous rafraîchir la mémoire et de vous remémorer votre superbe rencontre ! Nous mettons également à jour le moment où les Dresseurs reçoivent les scénarios d'Étude spéciale passés afin que ce ne soit pas trop déroutant pour les nouveaux Dresseurs. Par exemple, au lieu de recevoir plusieurs scénarios d'Étude spéciale après avoir terminé l'Étude spéciale Une découverte légendaire, les Dresseurs les recevront plus tard, après avoir progressé dans les scénarios d'Étude spéciale qu'ils ont. Cela n'impactera pas les Dresseurs ayant déjà reçu tous les scénarios d'Étude spéciale passés.

Et en plus de la sauterie prévue pour Halloween, Pokémon GO accueillera aussi un évènement spécial Jour des Morts les 1er et 2 novembre. Fantominus, Héliatronc, Rosélia, Cacnea, Skelénox et Funécire apparaîtront davantage dans la nature, Fantominus, Feuforêve, Absol, Polichombr, Skelénox, Baudrive et Funécire seront plus réactifs aux Encens, des Recherches de Terrain permettront de capturer Ossatueur, Ossatueur d'Alola, Cornèbre et Skelénox, pourquoi pas en version chromatique, des Poffins pourront être remportés via la Ligue de Combat GO, et une boîte spéciale sera vendue dans la boutique. À part ça, Pokémon Épée est actuellement disponible pour 44,49 € sur Amazon.fr.