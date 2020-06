Pokémon GO : le programme du Pokémon GO Fest 2020 numérique en partie détaillé

Les activités ne manquent pas pour s'amuser dans Pokémon GO au fil des mois. Niantic a encore récemment détaillé le programme des deux prochains évènements à venir d'ici la fin du mois, le solstice et l'Insectomania, avec dans la même période les Raids Zekrom et la Journée Communauté dédiée à Aspicot. Mais l'été va également accueillir le désormais traditionnel Pokémon GO Fest, dont l'édition de 2020 sera aussi particulière que la drôle d'année que nous vivons.

En effet, nous avions appris qu'en vue de maintenir l'évènement, il ne serait donc pas physique, mais entièrement numérique, permettant au passage à bien plus de joueurs d'en profiter. Les 25 et 26 juillet prochain, si vous achetez votre ticket vendu 14,99 $ (voir de quelle manière ci-dessous), vous pourrez donc prendre part à tout un tas d'activités qui ont été en partie détaillées ce lundi dans un billet sur le blog. Oui, en partie seulement, car Niantic souhaite conserver la surprise pour le dimanche.

Pokémon Épée 44,49 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 44,49€. Pokémon GO Fest 2020 arrive Le Pokémon GO Fest 2020 se déroulera sur deux jours. Chaque jour sera une expérience unique et offrira une Étude spéciale différente. Les Dresseurs pourront participer aux deux jours de l'évènement avec un seul billet. Pokémon GO Fest 2020 Jour 1 : le samedi 25 juillet, de 10h00 à 20h00 heures locales, les Dresseurs profiteront de ce qui suit. Les Dresseurs peuvent accéder à une Étude spéciale disponible uniquement le Jour 1.

Cinq habitats alternants, sur le thème du feu, de l'eau, des plantes, des combats et de l'amitié, présenteront des Pokémon spéciaux qui correspondent au thème de l'habitat. Ces habitats alterneront toutes les heures. Ainsi, chaque habitat apparaître deux fois au cours du Jour 1.

Les Dresseurs pourront travailler ensemble dans l'Arène du Défi Global ! Cette fonctionnalité exclusive au GO Fest sera disponible uniquement aux détenteurs de billet. Dans l'Arène du Défi Global, les Dresseurs auront la chance de s'associer pour relever un défi collaboratif toutes les heures. Les Dresseurs finissant un défi gagneront un bonus pour le reste de l'heure. Vous pouvez jeter un œil à l'écran de l'Arène du Défi Global pour suivre la progression mondiale !

Les Dresseurs pourront rencontrer plus de 75 espèces de Pokémon dans la nature, dans les raids et en effectuant des tâches de l'Étude spéciale. Pokémon GO Fest 2020 Jour 2 : le dimanche 26 juillet, de 10h00 à 20h00 heures locales, les Dresseurs vivront...quelque chose de très différent ! Nous voulons que le Jour 2 soit une surprise, les détenteurs de billet en sauront donc plus le jour même. Il y aura également une autre Étude spéciale pour les Dresseurs. Et ce n'est pas tout ! Qu'ils aient un billet ou non, les Dresseurs aux États-Unis peuvent commander un tee-shirt souvenir du Pokémon GO Fest 2020, disponible en ligne sur le Centre Pokémon. Rendez-vous sur PokemonCenter.com dès maintenant pour acheter un tee-shirt (jusqu'à épuisement des stocks). Il y aura également des créations en papier et décorations à télécharger et imprimer pour donner vie à l'expérience Pokémon GO Fest chez chaque Dresseur. Elles sont disponibles au téléchargement pour une durée limitée. Nous travaillons sur un microsite Pokémon GO Fest, qui proposera certaines de nos activités favorites aux Dresseurs du monde entier. Tout comme les salons d'équipe lors d'un Pokémon GO Fest en personne, ce site permettra aux joueurs de se reposer pendant la capture de Pokémon, d'échanger avec d'autres Dresseurs, de participer à des concours amusants et de connaître l'actualité de l'évènement. Restez connectés pour plus d'informations !

Pour acheter un billet Les billets pour le Pokémon GO Fest 2020 sont maintenant disponibles dans la boutique de l'appli ! Les billets sont au prix de 14,99 $ plus les taxes et frais applicables (ou l'équivalent dans votre devise locale). Les billets ne peuvent pas être achetés avec des PokéPièces. Dans la boutique, appuyez sur l'image du Pokémon GO Fest 2020. 2. Appuyez sur le bouton Acheter.

Vous verrez ensuite un message indiquant que vous avez reçu un billet pour le Pokémon GO Fest 2020.

Après avoir appuyé sur OK, vous trouverez le billet dans votre Sac d'objets.

Quelques jours avant l'évènement, vous recevrez une médaille. Quand vous ouvrirez l'appli le Jour 1, vous aurez accès au Pokémon GO Fest 2020 ainsi qu'à la première Étude spéciale ! Assurez-vous d'ouvrir l'appli le Jour 2 pour recevoir la deuxième Étude spéciale.

Une fois que vous aurez reçu les Études spéciales, vous pourrez les terminer quand bon vous semble. Les billets pour cet évènement ne sont pas remboursables (sous réserve de la loi applicable et des exceptions énoncées dans les Conditions d'utilisation).

Enfin, en amont de ce Pokémon GO Fest 2020, Niantic proposera des défis durant trois semaines via des Études ponctuelles, qui débloqueront l'apparition de plus de créatures durant les deux jours de festival. Et si vous trouvez que le prix de ces billets numériques est trop cher, sachez que 5 millions de dollars de cette vente seront reversés avec la moitié destinée à des organisations à but non lucratives aidant des communautés locales à se reconstruire et l'autre « aux projets de jeu de personnes de couleur qui pourront exister sur la plateforme Niantic ».