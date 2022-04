Pokémon UNITE : 70 millions de téléchargements pour le MOBA free-to-play

Le genre du MOBA n'est plus tout jeune, mais il continue de passionner des millions de joueurs dans le monde, notamment au travers de League of Legends. The Pokémon Company voulait sa part du gâteau et a fait appel à TiMi Studios pour développer Pokémon UNITE, sorti d'abord sur Nintendo Switch puis sur iOS et Android.

Même si les joueurs étaient frileux à l'annonce du jeu, ils ont vite été au rendez-vous pour au moins l'essayer, le titre étant pour rappel free-to-play. Et cette semaine, nous apprenons que Pokémon UNITE cumule plus de 70 millions de téléchargements sur l'eShop, l'App Store et le Google Play Store. Un joli succès pour le MOBA, qui comptait déjà 50 millions de téléchargements en fin d'année dernière.

Pokémon UNITE célèbre pour rappel actuellement Pâques, avec des bonus quotidiens et des skins pour Grodoudou et Pyrobut à débloquer in-game. Vous pouvez retrouver des produits Pokémon sur Amazon.