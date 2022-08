Poker en ligne : 5 principales différences entre un croupier en direct et un jeu de réalité virtuelle

Le poker est l’un des jeux préférés des amateurs de jeux d’argent. Ce titre n’est pas un simple jeu de hasard, c’est également un jeu qui nécessite que vous mettiez en place une réelle stratégie pour avoir la chance de gagner. Aujourd’hui, les fournisseurs de jeu essaient de plus en plus d’améliorer l’expérience des joueurs en se mouvant au gré des avancées technologiques. Vous avez désormais la possibilité de jouer au poker avec croupier en direct ou au poker en réalité virtuelle. Quelles sont les différences entre ces deux types de poker ? C’est ce que nous vous proposons de voir dans cet article.

Avoir la possibilité de jouer dans un décor futuriste





La scène des casinos en ligne est réputée pour être en constante évolution. Et à juste titre, car pour une industrie qui repose sur l'innovation technologique, les fournisseurs doivent être au top de leur forme pour s'assurer qu'ils ont un avantage concurrentiel. Il ne fait aucun doute que le croupier de casino en direct a été une percée massive en soi, jusqu'à ce que la nouvelle ère du jeu en ligne s'installe : les jeux de casino en réalité virtuelle.

L’un des principaux apports du jeu de réalité virtuelle, c’est le décor. Avec le poker avec croupier en direct, vous jouez dans une salle des plus normales en ayant derrière l’écran, un croupier ainsi que vos adversaires. Le poker en réalité virtuelle va plus loin en vous donnant la possibilité d’avoir une salle avec des décors assez futuristes.

Si vous êtes par exemple amateur de l’espace, vous avez la possibilité de jouer dans ce décor. De même, il vous sera possible d’opter pour d’autres décors, comme le Far West, les profondeurs d’une montagne, et bien d’autres.

Disposer d’un avatar qu’il est possible de personnaliser sur le poker en réalité virtuelle





Lorsque vous portez votre casque de réalité virtuelle pour jouer au poker, il vous faut avoir un avatar. Le fait de créer un avatar rend l’expérience encore plus intéressante. Vous aurez la possibilité de créer un personnage qui vous ressemble ou un personnage auquel vous aurez aimé ressembler. Vous pourrez lui faire porter des vêtements très élégants et ce sera comme s’il se rendait dans un casino physique.

Avec l’option de poker en direct, vous n’avez pas d’avatar. C’est la webcam de votre ordinateur qui est utilisée, donc les autres joueurs vous voient tel que vous êtes et inversement. Vous serez donc peut-être obligé de porter des vêtements chics pour vous présenter devant votre webcam lorsque vous jouez en direct.

Pouvoir jouer gratuitement





Dans le poker avec croupier en direct, il n’existe pas de jeu gratuit. Lorsque vous décidez de rejoindre une salle dans cette option, c’est pour jouer avec de l’argent réel. Vous devez donc être prêt à miser de l’argent, à en gagner ou à en perdre.

Le poker en réalité virtuelle vous donne la possibilité de jouer gratuitement. Dans ce type de poker, vous pouvez créer une salle dans laquelle vous inviterez vos amis. Vous pourrez donc jouer de façon gratuite juste pour le fun. Chacun aura son avatar qui reproduira les mêmes gestes que lui. Si vous êtes un as du poker, vous pourrez analyser les différentes mimiques, bluffer afin de remporter la partie. Le poker en réalité virtuelle peut donc être utilisé pour apprendre à jouer.

Une plus grande sélection de jeux au niveau du poker virtuel





Sur les sites de poker en réalité virtuelle, vous trouverez plus d’options que dans les salles avec croupier en direct. Même si vous avez affaire à une grande salle avec une importante renommée, les jeux proposés sont bien différents.

Sur un site de poker virtuel, vous pourrez profiter d’un grand nombre de variantes telles que Omaha, Stud, Caribbean, etc. Vous pourrez donc aisément faire votre choix en fonction de vos envies. De même, au niveau des tournois, vous pourrez participer à plus de tournois lorsque vous optez pour le poker virtuel. En fait, la logistique à mettre en place avec le poker en direct fait qu’il n’est souvent pas évident de proposer assez de variantes et de tournois.

La possibilité d’analyser votre jeu plus tard

Ce point va aussi à l’avantage du poker virtuel. Avec cette façon de jouer, vous avez la possibilité d’enregistrer votre partie et de la revoir plus tard. Cela vous permettra de voir ce que vous avez bien fait et ce que vous avez mal fait. À partir de là, vous pourrez peaufiner votre stratégie de jeu pour les prochaines parties.

Vous n’aurez pas la possibilité de profiter de cette option lorsque vous optez pour le poker avec croupier en direct. Les choses se passent en temps réel, donc aucune fonctionnalité n’est disponible pour vous permettre de revoir vos parties afin de les corriger. Cette différence n’est pas souvent considérée par de nombreux joueurs de poker. Et pourtant, pour être bon joueur, il faut savoir se remettre en question et l’enregistrement des parties permet cela.