DIRT 5 : le jeu en ligne et les modes Party Vampire, King et Transporter détaillés

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de DIRT 5, et pourtant, il ne nous a pas encore révélé un pan entier de son contenu : son jeu en ligne. Certes, nous connaissons déjà le mode Playgrounds qui permettra de créer et partager ses propres circuits, mais il y aura bien plus de fonctionnalités connectées pour s'amuser à 12 sur un même terrain. Déjà, plusieurs modes Party amusants seront de la partie, à commencer par Vampire, teasé en août dernier. Il reprendra les codes d'Outbreak de DiRT 3, alors qu'un joueur infecté doit contaminer ses adversaires pour les transformer en vampires, alors que les autres doivent tout faire pour ne pas se faire mordre avant la fin de la partie. Dans King, il faudra plutôt se battre pour la conservation d'une des deux couronnes sur le terrain, qui permettra de gagner un point si elle est gardée assez longtemps. Et dans Transporter, il faudra capturer un objet et le livrer à un point précis le plus rapidement possible, en évitant les poursuivants.

Sinon, il y aura aussi des courses en ligne sur les terrains explorés en Carrière, avec les véhicules que nous connaissons déjà. Bonne nouvelle, le multijoueur sera cross-gen, et permettra de jouer entre utilisateurs PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X et S, comme l'a confirmé le Community Manager Chris Groves au PlayStation Blog. Il y aura également des salons privés, mais seulement après le lancement.

Modes Party Que vous soyez fan des modes en ligne des précédents titres DiRT, comme Outbreak ou Cat ‘n’ Mouse, ou que vous souhaitiez découvrir de nouveaux modes innovants et amusants, il y en aura pour tous les goûts. Nous avons conçu des arènes spécifiques pour chaque mode de jeu, vous pourrez donc vous lâcher dans ces trois épreuves à objectif : Vampire Vous avez pu apercevoir un extrait du mode Vampire de DIRT 5 à la fin de notre bande-annonce du mode Playgrounds en août. Découvrons-le plus en détail ! Ceux qui ont joué au mode Outbreak de DiRT 3 seront en terrain connu ; pour les autres, une belle surprise vous attend. En mode Vampire, une voiture est chargée de pourchasser les autres pilotes pour les toucher et les transformer à leur tour en vampires. Leurs phares prendront alors une teinte rouge des plus angoissantes. Les joueurs qui ne sont pas des vampires n’ont qu’un objectif : courir ! Enfin, rouler. Genre, très vite. Utilisez vos compétences de pilote pour échapper aux vampires dans notre arène spéciale jusqu’au lever du soleil pour l’emporter et pouvoir vous enfuir ! King Parviendrez-vous à prendre la couronne ? Parfait… Maintenant, il faut la conserver. Le mode King est une alternative à un mode multijoueur traditionnel. Les joueurs devront garder la couronne et ne pas toucher les autres voitures pour éviter de se la faire arracher. Les pilotes accumulent des points lorsqu’ils détiennent la couronne, et le roi laissera derrière lui une trainée de pièces que les autres joueurs pourront récupérer pendant leur poursuite. Cependant, c’est conserver la couronne qui vous rapportera gros. Deux couronnes seront placées dans l’arène, et celles-ci seront automatiquement réinitialisées si un joueur la conserve pendant un certain laps de temps. Marquez le plus de points possible dans le temps imparti pour vous assurer la victoire et une place sur le trône ! Transporter Une version revisitée d’un mode multijoueur classique centré sur la course. Dans le mode Transporter, vous devrez capturer, défendre et fuir pour remporter la victoire. Chaque joueur doit récupérer un objet et l’apporter à un emplacement précis. Vous marquez des points si vous réussissez, mais vous devrez faire face à tous les autres pilotes qui essaieront de vous en empêcher et de livrer l’objet eux-mêmes ! Mais ce n’est pas tout : plus vous conservez l’objet sur vous avant de le livrer, plus vous marquez de points. Allez-vous vous ruer sur votre destination pour sécuriser vos points, ou bien essayer de conserver votre objet le plus longtemps possible pour augmenter la mise ? Tout est question de tactique, de précision et de timing pour l’emporter en mode Transporter. Des courses en ligne dans des lieux magnifiques Vous voulez participer à des courses plus traditionnelles en plus de ces modes Party ? Aucun problème. Le multijoueur de DIRT 5 vous propose également des tonnes de courses tout-terrain bourrées d’action sur circuit ou avec des points de contrôle. Nous nous sommes appuyés sur les meilleures situations et configurations des modes solos pour créer un grand nombre d’épreuves à surmonter. Les 10 lieux grandioses de DIRT 5 seront inclus dans cette liste, avec de nombreuses classes de voiture disponibles, comme les Classic Rally, Pre Runners, Cross Raid, Rally Cross et bien plus encore. Vous découvrirez ainsi l’incroyable diversité des courses tout-terrain de DIRT 5, toutes plus imprévisibles et amusantes les unes que les autres. Les salons privés seront ajoutés après le lancement de DIRT 5. Nous verrons comment incorporer au mieux des options pour créer et rechercher des salons DIRT 5 créés par des joueurs à mesure que nous analysons les performances et les retours concernant les courses multijoueurs. Multijoueur cross-génération pour DIRT 5 Les épreuves multijoueurs de DIRT 5 vous permettront de gagner de la monnaie virtuelle pour acheter des voitures ou d’autres objets. Vous pourrez également débloquer des objets de personnalisation, comme de nouveaux styles pour votre carte et lanière de joueur, ainsi que des autocollants à poser sur votre profil ou votre voiture grâce à l’éditeur de livrée de DIRT 5. Comme vous vous en doutez, plus vous jouerez en multijoueur, plus vous pourrez profiter de contenus démentiels : nous avons créé un nombre incroyable d’objets et de variations de style, alors il y aura de quoi faire ! Tous les modes multijoueurs de DIRT 5 sont conçus pour des épreuves à 12 joueurs : idéal pour des courses haletantes sur nos incroyables circuits répartis dans 10 lieux différents et pour nos arènes dans les modes Party. Les circuits, les environnements et les paysages spectaculaires de DIRT 5 ont tous été conçus dans le but de refléter l’intensité des courses auxquelles vous allez vous livrer. Tout cela est idéal pour garantir des sensations fortes en ligne, et nous avons hâte de savoir ce que vous en pensez. Oh, j’ai failli oublier, DIRT 5 dispose d’un mode en ligne cross-génération : ainsi, si vous jouez en multijoueur sur PlayStation 5, vous pourrez affronter des joueurs sur PlayStation 4, et vice-versa. Amusez-vous bien !

DIRT 5 est proposé à partir de 59,99 € à la Fnac, pour une sortie le 6 novembre sur la génération actuelle, le 10 sur Xbox Series X et S, et le 12/19 sur PS5.